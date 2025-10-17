Professores prestaram juramento de fidelidade

Os professores do corpo docente do novo Instituto Católico de Teologia de Macau (CITM) prestaram juramento de fidelidade, no dia 8 de Outubro, em cerimónia realizada na igreja do Seminário de São José. Na ocasião, comprometeram-se a bem servir nas funções de educadores, em comunhão com a Igreja Católica.

Antes, houve um momento de oração, presidido por D. Stephen Lee. Na homilia que proferiu, o prelado afirmou: «Quer sejam docentes, professores ou estudantes, todos são abençoados porque podem manifestar o grande amor de Deus através do conhecimento da verdade».

A criação do CITM foi aprovada pelo Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé em 16 de Janeiro de 2025. Posteriormente, o bispo D. Stephen Lee, na qualidade de moderador do Instituto Católico de Teologia de Macau, nomeou o padre Cyril Law para o cargo de director por um período de três anos.

A referida cerimónia integrou um programa alargado de actividades, com que foi assinalado o Dia da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José (USJ). Entre outras iniciativas, o bispo de Macau abençoou novas instalações, a que se seguiu um chá-convívio no jardim do Seminário de São José para professores e alunos.

J.M.E.