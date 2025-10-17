INSTITUTO CATÓLICO DE TEOLOGIA DE MACAU

Professores prestaram juramento de fidelidade

Os professores do corpo docente do novo Instituto Católico de Teologia de Macau (CITM) prestaram juramento de fidelidade, no dia 8 de Outubro, em cerimónia realizada na igreja do Seminário de São José. Na ocasião, comprometeram-se a bem servir nas funções de educadores, em comunhão com a Igreja Católica.

Antes, houve um momento de oração, presidido por D. Stephen Lee. Na homilia que proferiu, o prelado afirmou: «Quer sejam docentes, professores ou estudantes, todos são abençoados porque podem manifestar o grande amor de Deus através do conhecimento da verdade».

A criação do CITM foi aprovada pelo Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé em 16 de Janeiro de 2025. Posteriormente, o bispo D. Stephen Lee, na qualidade de moderador do Instituto Católico de Teologia de Macau, nomeou o padre Cyril Law para o cargo de director por um período de três anos.

A referida cerimónia integrou um programa alargado de actividades, com que foi assinalado o Dia da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José (USJ). Entre outras iniciativas, o bispo de Macau abençoou novas instalações, a que se seguiu um chá-convívio no jardim do Seminário de São José para professores e alunos.

J.M.E.

