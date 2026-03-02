INSCRIÇÕES PARA O NOVO ANO LECTIVO DECORREM ATÉ 2 DE ABRIL

Universidade de São José alicia jovens locais

Um desconto anual de dezassete mil patacas. É esta a proposta que a Universidade de São José está a fazer aos alunos que estudam nas Escolas Secundárias de Macau. A Universidade quer recrutar mais alunos locais e está a oferecer um desconto de 25 por cento aos jovens do território que se queiram matricular na instituição.

A Universidade de São José (USJ) quer atrair um maior número de alunos locais e está a oferecer um desconto significativo no valor das propinas aos jovens que frequentam as Escolas Secundárias de Macau e que queiram dar seguimento aos estudos na instituição de Ensino Superior de matriz católica no próximo ano lectivo.

De acordo com informações oficiais divulgadas pela USJ, no seu portal electrónico, os titulares do Bilhete de Identidade de Residente de Macau que concluam ou que tenham concluído em anos recentes os últimos três anos do Ensino Secundário em escolas de Macau são elegíveis para um desconto imediato de 25 por cento sobre o custo de inscrição nos cursos de licenciatura oferecidos pela Universidade. A medida traduz-se, em termos concretos, por uma redução de dezassete mil patacas sobre o valor anual das propinas. Ao invés de 68 mil patacas anuais, os candidatos elegíveis passam a pagar 51 mil patacas.

A medida visa incentivar os jovens de Macau a prosseguir os estudos superiores na Universidade de São José. Fruto de uma parceria entre a diocese de Macau e a Universidade Católica Portuguesa, a instituição destaca-se como a mais internacional de Macau, com estudantes provenientes de mais de quatro dezenas de países e regiões, dos quais quase um terço são oriundos de fora das fronteiras da RAEM. No ano lectivo 2024/2025, a USJ formou um total de 341 novos licenciados, número que reflecte o dinamismo de uma comunidade académica em expansão.

Para além da redução de 25 por cento direccionada para os alunos finalistas do Ensino Secundário que frequentam escolas e colégios de Macau, a USJ oferece também outros tipos de descontos e de apoios. Alunos e antigos alunos da instituição – bem como os seus familiares directos – são elegíveis para um desconto de até trinta por cento sobre o valor das propinas. O mesmo mecanismo é extensível a antigos alunos da Universidade Católica Portuguesa e aos seus familiares.

Serão igualmente cobradas tarifas reduzidas aos alunos, antigos alunos e funcionários de escolas e organizações de matriz católica, bem como a funcionários de entidades com as quais a Universidade possuiu acordos de parceria.

A USJ atribuiu ainda bolsas de estudo que podem cobrir integralmente o valor das propinas. Entre os mecanismos de apoio, estão bolsas atribuídas pela diocese de Macau e por outras instituições a estudantes de baixos rendimentos e prémios de excelência e mérito a alunos que se tenham distinguido em termos académicos.

M.C.