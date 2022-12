INICIATIVA ESTÁ AGENDADA PARA 24 DE DEZEMBRO

Músicas de Natal levam a Boa Nova ao Largo do Senado

O Largo do Senado vai voltar a ser, a 24 de Dezembro, palco de uma noite de cânticos e hinos de Natal. A iniciativa, da responsabilidade da Comissão Diocesana da Juventude (CDJ), tem por objectivo anunciar a Boa Nova do Nascimento de Cristo e ajudar a divulgar aquilo que é para os católicos a verdadeira mensagem da Natividade.

A CDJ dá, assim, continuidade a uma tradição que se realiza, de forma ininterrupta, desde 1998, sendo que para este ano está prevista a participação de meia centena de voluntários, entre estudantes das escolas e Universidades do território e membros dos coros litúrgicos de várias paróquias da diocese de Macau. Todos irão dar voz a algumas das mais conhecidas canções de Natal, num espaço que é tido por muitos como a sala de cerimónias da cidade. A CDJ ressalva que a realização do evento está ainda pendente da concessão de uma autorização formal por parte das autoridades da RAEM, mas Tammy Chio acredita que a tradição se vai manter intocada e que a mensagem do Nascimento de Jesus Cristo vai voltar a ecoar com júbilo no coração da cidade.

«Ainda estamos a preparar esta iniciativa, contudo, nas últimas semanas, um grupo que combina jovens e outros católicos, oriundos de várias paróquias, estive reunido a ensaiar», explicou a’O CLARIMa vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, tendo revelado: «Esta semana recebi uma chamada do Governo para clarificar algumas questões, mas estou convicta que vamos poder entoar cânticos de Natal no Leal Senado, como tem sido, de resto, habitual ao longo dos últimos anos».

A cantata de Natal decorre ao início da noite de 24 de Dezembro, horas antes da Missa do Galo. No entender de Tammy Chio, esta é a melhor das oportunidades para divulgar a verdadeira amplitude da mensagem natalícia. «Tentamos organizar todos os anos esta sessão de cânticos de Natal, porque é para nós, para a comunidade católica de Macau, uma oportunidade para que possamos proclamar a nossa fé no centro da cidade», sublinhou, concluindo: «O coro envolve entre quarenta a cinquenta pessoas. Ao longo destes últimos anos, o número manteve-se quase inalterado. O nosso objectivo é proclamar a verdadeira mensagem do Natal. O Natal não são prendas, nem gastar dinheiro na compra de presentes, nem é a árvore. O verdadeiro significado do Natal é que Deus nos presenteou com uma dádiva. Essa dádiva foi Jesus».

