IGREJAS DA SÉ E SANTO AGOSTINHO ACOLHEM CERIMÓNIAS DE QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Formação e Adoração a pensar na Quaresma

A igreja de São Domingos volta a reunir os fiéis para uma acção de formação sobre o significado da Quaresma, seguida de Adoração ao Santíssimo Sacramento. Este é um dos pontos altos da Quaresma e da caminhada de preparação da comunidade católica de língua portuguesa da paróquia da Sé para a Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Em Santo Agostinho teve ontem início a Novena dedicada a Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos.

A igreja de Santo Agostinho acolheu, ao fim da tarde de ontem, a primeira das nove noites da Novena dedicada a Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, tradição secular que em Macau é indissociável das celebrações do início da Quaresma.

O arranque do período devocional de nove dias, que antecede as Procissões da Cruz e do Senhor Bom Jesus dos Passos, coincide em grande medida com o começo das preparações para o tempo quaresmal e é encarado como um preâmbulo espiritual ao período de quarenta dias de jejum, penitência e conversão que antecedem a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo.

«Iniciamos a Novena de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos na quinta-feira [ontem]. Esta devoção de nove dias serve sempre para preparar o início da Quaresma», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM. «A novena termina na primeira sexta-feira do tempo da Quaresma. Depois, no fim-de-semana, temos as duas procissões, a Procissão da Cruz e a Procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos propriamente dita [21 e 22 de Fevereiro, respectivamente]», acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

O período litúrgico da Quaresma começa formalmente na próxima quarta-feira, 18 de Fevereiro, com as igrejas da Sé e de Santo Agostinho a estarem novamente no centro das cerimónias da Quarta-feira de Cinzas da comunidade católica de língua portuguesa. «Na Quarta-feira de Cinzas há duas missas em Português. Temos uma Missa na Sé durante o período da manhã, às 11:00 horas, e uma segunda missa, na igreja de Santo Agostinho, às 18:00 horas. Durante a Eucaristia, teremos a cerimónia da imposição das cinzas», enunciou o padre Daniel.

REVISITAR A FÉ

Para além da habitual penitência, introspecção e conversão, a Quaresma é também o momento mais oportuno para revisitar as verdades fundamentais da fé e aprofundar a comunhão com Cristo. É pois este o propósito da acção de formação que o padre Daniel vai orientar a 28 de Fevereiro, último sábado corrente mês. A iniciativa, que antecede Adoração ao Santíssimo Sacramento, vai abordar o significado e a importância da Quaresma no plano da Salvação. «A formação vai incidir sobre as práticas quaresmais e sobre a preparação para a Páscoa da Ressurreição», sublinhou o sacerdote, deixando uma advertência: «Este ano não teremos nenhum retiro espiritual, mas vamos ter Adoração ao Santíssimo, a realizar em plena Quaresma. Terá lugar na igreja de São Domingos, logo após a missa antecipada».

M.C.