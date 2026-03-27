IGREJA DO CARMO: VIA SACRA JÁ ESTE DOMINGO

Ká-Hó volta a celebrar o Tríduo Pascal

A comunidade católica de língua portuguesa da paróquia de Nossa Senhora do Carmo assinala este Domingo, 29 de Março, o arranque da Semana Santa com reza da Via Sacra. A recriação do caminho do Calvário será feita logo após a Missa de Domingo de Ramos, data que marca o início da Semana da Paixão e evoca a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém.

A recriação dos momentos finais da vida do Filho de Deus feito Homem é uma das tradições mais marcantes do calendário litúrgico da Quaresma. Na única paróquia católica da Ilha da Taipa, a Via Sacra será recriada com o contributo das crianças da Catequese, num momento que envolve também pais e a comunidade em geral. «Este Domingo é Domingo de Ramos. Vamos completar a Via Sacra depois da Missa com a comunidade, os pais e as crianças da Catequese. A Missa está marcada, como é habitual, para as 11horas e 15 minutos; depois da Eucaristia, promovemos a Via Sacra», explicou o padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ. «A Via Sacra será feita dentro da igreja, com as crianças e os pais das crianças. Temos os quadros de cada estação e vamos rezar em cada uma delas», detalhou o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua Portuguesa.

A exemplo do que sucedeu em 2025, as celebrações da Semana Santa na Taipa iniciam e terminam na igreja de Nossa Senhora do Carmo, mas irão estar, em grande medida, centradas em Ká-Hó. A igreja de Nossa Senhora das Dores recebe no final da semana, e pelo segundo ano consecutivo, as celebrações do Tríduo Pascal.

«Vamos realizar as actividades do Tríduo Pascal para as comunidades de língua portuguesa e língua inglesa em Ká-Hó. Vamos iniciar as celebrações do Tríduo Pascal na Quinta-feira Santa com a cerimónia do Lava-Pés», disse o padre Eduardo, acrescentando: «Teremos a celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-feira Santa, às 16:00 horas, e a Vigília Pascal, no Sábado Santo, às 19:00 horas. A celebração da Páscoa da Ressurreição terá lugar na paróquia do Carmo, no Domingo, às 11 horas e 15 minutos, como habitualmente».

Depois de há um ano ter acolhido a celebração do Tríduo Pascal pela primeira vez, a igreja de Nossa Senhora das Dores prepara-se para o fazer de novo, servindo de palco aos momentos mais relevantes da caminhada de preparação para a Páscoa.

O Tríduo Pascal – compreende a Quinta-feira Santa (Missa da Ceia do Senhor), a Sexta-feira Santa (Liturgia da Paixão do Senhor) e o Sábado Santo (Vigília Pascal) – é o coração do ano litúrgico católico, recordando a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Marco Carvalho