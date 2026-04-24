IGREJA DO CARMO ACOLHE CERIMÓNIA DE PROMESSAS ESCUTISTAS

Dez jovens recebem o lenço pela primeira vez

Sete Lobitos, oito Exploradores e um Pioneiro assumem – ou reforçam – este Domingo, 26 de Abril, um compromisso mais aprofundado com os valores do Escutismo. Destes, uma dezena irá receber o lenço pela primeira vez, em cerimónia a realizar na igreja de Nossa Senhora do Carmo.

A igreja de Nossa Senhora do Carmo acolhe ao final da manhã de Domingo um dos momentos mais simbólicos e mais importantes da vida escutista: a cerimónia anual de Promessas do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac). O ritual, que será testemunhado pela Assembleia de Fiéis, é também uma oportunidade para que o Agrupamento, afiliado ao Corpo Nacional de Escutas (Portugal), reúna criança, jovens, dirigentes, familiares e amigos, num ambiente de reconhecimento e partilha.

O acto irá assinalar não apenas a integração plena dos candidatos a escutas no seio do GELMac, mas também a progressão de alguns dos elementos das várias secções, desde os Lobitos aos Pioneiros. No total, dezasseis crianças e jovens preparam-se para dar um passo decisivo no seu percurso, ao assumirem publicamente os valores do Escutismo. Destes, uma dezena – sete Lobitos e três Exploradores – vão receber o lenço pela primeira vez, conforme explicou Nelson António a’O CLARIM. «Vamos ter elementos a fazer a Promessa nas três secções. No total, serão dezasseis os membros do GELMac que vão passar por esse processo: sete Lobitos, oito Exploradores e um Pioneiro. Entre eles, há dez – sete Lobitos e três Exploradores – que fazem a Promessa pela primeira vez», disse o chefe do Agrupamento.

O ritual reforça o compromisso, assumido pelos jovens que integram o GELMac, de deixarem o mundo um pouco melhor do que o encontraram. A cerimónia de Promessas terá lugar durante a Missa Dominical da igreja do Carmo, que será celebrada pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ. Tida como o coração do Escutismo, a Promessa é antecedida, na noite anterior, por uma vigília de oração, inspirada na Velada de Armas a que os cavaleiros medievais se submetiam antes da investidura. Este momento de reflexão e preparação realizar-se-á na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, sob a orientação espiritual do padre Daniel Ribeiro, SCJ, capelão do GELMac.

Para o Agrupamento de Macau, o momento confirma a vitalidade do grupo e a continuidade de uma tradição que se mantém viva no território há quase três décadas, assente na formação cívica, no espírito de serviço e na ligação à comunidade de língua portuguesa hoje radicada na RAEM.

M.C.