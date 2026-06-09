IGREJA DE SÃO LOURENÇO ACOLHE RECITAL SOLIDÁRIO

Padre Stephan Rothlin estreia-se na interpretação musical

O padre Stephan Rothlin, SJ, antigo director do Instituto Ricci de Macau, vai actuar a 16 de Junho na igreja de São Lourenço, num concerto de órgão de tubos que pauta a sua estreia na interpretação musical em eventos públicos. O recital tem um carácter solidário e integra o programa de lançamento da terceira edição do Prémio Deignan para o Empreendedorismo Responsável (ver artigo na página 3 desta edição). Agendado para as 19:00 horas, este certame visa chamar a atenção para a importância de práticas empresariais éticas e responsáveis, num contexto económico cada vez mais competitivo.

Professor Emérito da Faculdade de Administração e Direito da Universidade de São José, o sacerdote disse que o desafio de encerrar a cerimónia de lançamento do Prémio Deignan com um concerto partiu do padre Cyril Law, pároco de São Lourenço e director da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José.

«Tanto o recital como o Prémio Deignan reflectem um forte impulso para inspirar as pessoas, de forma que possam manter valores como a integridade e a honestidade no meio de um mercado altamente competitivo e, por vezes, corrupto. No entanto, a Música Sacra abre-nos os olhos de uma forma muito especial. Permite-nos apreciar melhor a beleza da harmonia e da comunhão com Deus – factor que inspira uma vida honesta», argumentou o padre Stephan Rothlin.

Com o recital, o missionário jesuíta pretende oferecer um momento de reflexão espiritual e artística, ligando a excelência musical à promoção de valores éticos numa sociedade competitiva. O programa abarca obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Béla Bartok e Carl Rütti. O padre Rothlin, que tem o órgão como um dos seus instrumentos de eleição, seleccionou compositores que interpreta regularmente enquanto músico amador. As peças de Bach ocupam lugar central, reflectindo o caráter postulante e espiritual da sua música.

«Bach, Bartók e Rütti estão entre os meus compositores favoritos, na minha prática quotidiana de piano. Além disso, o compositor alemão Hindemith defendia que a música só alcançaria o seu propósito mais elevado se os ouvintes se sentissem inspirados e genuinamente transformados em pessoas moralmente mais refinadas e melhores», explicou, complementando: «Hindemith acreditava piamente que Bach foi capaz de alcançar essa aspiração suprema. O programa inclui, por isso, três peças de Bach que deixam bem claro o quão profundamente a sua música se transforma numa oração profunda, de alguém que clama a Deus em todas as situações da sua vida».

Do alinhamento do concerto constam ainda duas composições de Bella Bartók, inspirados no folclore romeno, e “Responsorium de Michaelsvesper” de Carl Rütti, em que o compositor suíço propõe uma meditação sobre o texto bíblico “o grão de trigo tem de morrer”, do Evangelho de São João (Jo., 12, 24). O recital deverá terminar com a participação activa do público, que será convidado a entoar um cântico de Taizé, da autoria de Jacques Berthier.

O padre Rothlin é professor de ética empresarial e especialista em diálogos intercultural, com longa experiência na Ásia. Para além de ensinar na Universidade de São José, o sacerdote ensina ainda sobre Inteligência Artificial e Ética Aplicada no Instituto de Ética e Estudos Humanísticos Avançados da Universidade de Pequim.

Marco Carvalho