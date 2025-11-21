IGREJA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO ACOLHE ESTE SÁBADO A INICIATIVA

Retiro espiritual reflecte sobre a morte

A igreja de São José Operário acolhe, amanhã à tarde, um retiro espiritual e de reflexão sobre o sentido da existência e a aceitação da morte. Organizada pela Comissão Diocesana para a Vida, a iniciativa tem como director espiritual o padre Valnei Pedro Reghelin, MCCJ.

Como podemos viver com maior plenitude e aceitar melhor a morte? Esta é uma das interrogações a que o padre Valnei Pedro Reghelin, MCCJ, vigário paroquial da igreja de São José Operário, vai procurar dar resposta durante a tarde de amanhã, no âmbito do retiro espiritual com que a Comissão Diocesana para a Vida assinala o fim do Mês das Almas. A informação foi confirmada a’O CLARIM pelo padre Rafael Gemelli Vigolo, MCCJ.

O retiro, concentrado numa única tarde, irá terminar com celebração de Missa, durante a qual os fiéis vão rezar por todos quantos já faleceram e pelas almas do Purgatório. «Não vou ser eu a acompanhar o retiro. Terá como director espiritual o padre Valnei Reghelin. Decorrerá durante o período da tarde, terminando com a celebração de Eucaristia», resumiu o sacerdote comboniano e actual pároco da igreja de São José Operário.

O último mês do Ano Litúrgico é dedicado, por parte da Igreja Católica, às reflexões escatológicas. Para além de rezarem em favor dos que já partiram, os católicos são chamados a reflectir e a preparar-se, sem medo, para o último momento da sua vida terrena. É este, precisamente, o objectivo do retiro que o padre Valnei irá amanhã orientar.

Com arranque agendado para as 14 horas e 30, a iniciativa contempla um primeiro momento de ponderação espiritual, no qual o sacerdote vai intimar os participantes a reflectirem sobre o modo como vivem as suas vidas. Depois do convite à reflexão, surgirá o apelo para que os fiéis valorizem a sua existência terrena, para que a possam viver com plenitude.

Após a reflexão, a introspecção: entre as 15 horas e 30 e as 16 horas e 15, os participantes vão observar um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento e de diálogo íntimo com Deus.

O retiro, dirigido para católicos de língua cantonense, encerrará com a celebração de Missa, presidida pelo padre Valnei. A Eucaristia tem por intenção rezar pelas almas do Purgatório, mas também pelas crianças que ainda não nasceram. “Convidamos os fiéis a unirem-se a nós em oração pelos falecidos e pelas crianças que ainda não nasceram, para que as almas dos que partiram se consigam libertar do Purgatório e desfrutem da Bem-aventurança eterna no Céu”, escreve a Comissão Diocesana para a Vida no seu portal electrónico.

