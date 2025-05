IGREJA DE SÃO FRANCISCO XAVIER (MONG-HÁ)

Cuidadora dos mais idosos

A meio da Rua Francisco Xavier Pereira, no sopé da colina de Mong-Há, surge-nos o único templo católico da zona: a igreja (ou capela) de São Francisco Xavier (de Mong-Há). Alguns até lhe chamam de “igreja de (São) Francisco Xavier Pereira”, uma autêntica osmose hagiotoponímica! A igreja, como veremos, porém, é mais antiga que o arruamento, que ficou pronto em 22 de Janeiro de 1919 e recebeu o baptismo oficialmente com o nome de Francisco Xavier Pereira, o mais jovem presidente do Leal Senado de sempre. Na década de 1940 seriam ali construídas as moradias de estilo mais português, de todos conhecidas e apreciadas, também por serem vizinhas de outro ocupante famoso da rua: a Teledifusão de Macau (TDM).

A igreja dedicada ao grande santo missionário do Oriente, o jesuíta Francisco Xavier (patrono da igreja homónima na vila de Coloane), foi construída em 1907. Assim, no dia 12 de Março de 1907, foram inaugurados por D. João Paulino d’Azevedo e Castro, bispo de Macau entre 1902 e 1918, a capela e o Asilo de São Francisco Xavier de Mong-Há, construídos à custa do padre jesuíta Adriano de Sousa Gomes, tendo a capela sido reconstruída em 1938, significativamente ampliada em 1951 e restaurada em 1999, na forma que se lhe hoje conhece. A construção em 1907 anexou a igreja ao Asilo de São Francisco Xavier, para servir os idosos católicos desse estabelecimento. Depois do restauro de 1999, no ano de 2000 a igreja passou a ser designada “quase-paróquia”, para servir uma parte da comunidade católica de Mong-Há. O Asilo é actualmente administrado pela Cáritas de Macau.

A paróquia de São Francisco Xavier (Mong-Há) foi erigida no dia 1 de Julho de 2019, a partir da quase-paróquia de São Francisco Xavier (Mong-Há). Esta foi criada para servir uma parte da comunidade católica da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a comunidade católica em Mong-Há. O grande crescimento populacional da primeira exigiu a reorganização eclesiástica da Diocese, em particular neste desmembramento de Nossa Senhora de Fátima.

A igreja apresenta um interior tranquilo e de grande serenidade, com altares de mármore preto, janelas grandes e pátios interligados que criam uma ligação natural entre os espaços internos e externos. Em termos arquitectónicos, integra traços portugueses com influências chinesas locais.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa