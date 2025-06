Crisma este Domingo, Primeira Comunhão em Junho

Dez crianças vão receber, no final do mês, o Corpo e o Sangue de Cristo na paróquia da Sé. Este Domingo, a Catedral acolhe a cerimónia de Crisma de 35 adultos e jovens. Os números, considera o padre Daniel Ribeiro, SCJ, são um bom indicador do dinamismo espiritual da comunidade católica de língua portuguesa.

A Igreja universal celebra este Domingo a Solenidade de Pentecostes. Na igreja da Sé Catedral, 35 adultos e jovens vão receber o Sacramento da Confirmação (Crisma) – 29 provenientes da paróquia da Sé e seis provenientes da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa. Para o padre Daniel, trata-se do número mais expressivo de novos crismados da última década.

O vigário-paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa defende ser este um bom indicador do forte dinamismo espiritual da comunidade lusófona de Macau. «A cerimónia do Sacramento da Confirmação irá ter lugar na Missa das 11:00 horas, que será presidida pelo bispo D. Stephen Lee. O ano passado foram cerca de vinte as pessoas que receberam o Crisma. Penso que este ano o número é o maior dos últimos dez anos. Pelo menos, é o maior desde que cheguei a Macau», disse o sacerdote, acrescentando: «O grupo da igreja da Sé tanto integra jovens como adultos. O número é mais ou menos similar: vamos ter quinze jovens e catorze adultos».

Concluído o Crisma, a Sé Catedral acolhe a 22 de Junho, no âmbito da celebração da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, também conhecida como “Corpus Christi”, a imposição do Sacramento da Eucaristia. Desta feita, dez crianças irão receber o Corpo e o Sangue de Cristo. «No caso da Primeira Comunhão, o número também é significativo. Dez crianças vão receber, pela primeira vez, a Sagrada Eucaristia. O ano passado o número foi bastante similar: tivemos oito crianças a comungar pela primeira vez», recordou o padre Daniel. «Na Páscoa tivemos, na paróquia da Sé, seis baptizados – e destas seis pessoas, quatro também tomaram a Primeira Comunhão. Ou seja, em termos concretos, catorze pessoas receberam ou vão receber este ano a Primeira Comunhão. É um número bom».

A Solenidade de Pentecostes, que se celebra no Domingo, é um dos momentos mais importantes do Calendário Litúrgico. A data marca o início da acção evangelizadora dos Apóstolos, que se encheram de coragem para anunciar o Evangelho depois de receberem o poder do Espírito Santo.

Por meio do Crisma, os novos crismados são confirmados pelo Espírito santo e enviados ao mundo para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo em actos e palavras.

Marco Carvalho