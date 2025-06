GRUPO VIAJA PARA SANTO ANTÃO A 1 DE JULHO

Jovens preparam missão a Cabo Verde com retiro espiritual

Os seis jovens que no início do próximo mês integram a segunda missão juvenil a Cabo Verde irão participar, este fim-de-semana, num retiro espiritual na Vila de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó. A iniciativa coloca um ponto final no processo de preparação dos adolescentes que entre 1 e 16 de Julho rumam à ilha de Santo Antão, para concluir o trabalho pastoral iniciado há um ano na região de Porto Novo.

Responsável pela pastoral de língua portuguesa na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, o padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, explicou de que forma se preparou o grupo para uma missão que tem como objectivo enraizar a vivência activa da fé no arquipélago da Morabeza. «Vamos terminar o período de preparação com um retiro espiritual, num encontro que decorre este sábado e Domingo. Temos seis jovens: um jovem local macaense e os outros cinco jovens oriundos de Angola, de Moçambique e de Cabo Verde. Preparámos esta deslocação a Cabo Verde com um encontro de formação e agora vamos terminar com um retiro», disse o sacerdote, acrescentado: «Primeiro tivemos que ajudar a discernir as pessoas que vão embarcar nesta missão. São jovens que estão todos a trabalhar na Catequese, são acólitos ou fazem parte dos escuteiros. Estão a trabalhar em alguma actividade ligada à Igreja. Este é um dos requisitos para a participação na missão. O outro é a participação nos encontros de formação; agora vão participar também neste retiro».

Com partida da RAEM agendada para 1 de Julho, a missão juvenil a Cabo Verde foi ao longo dos últimos meses um factor de união na paróquia de Nossa Senhora do Carmo. O padre Eduardo agradece a generosidade dos paroquianos da única igreja católica na Ilha da Taipa, que fizeram com que a missão fosse possível. «Em termos de financiamento, tivemos a ajuda de várias instituições, principalmente da Paróquia. Os paroquianos estão ao corrente do que vamos fazer e foram muito generosos. Foi mais fácil este ano do que no ano passado conseguir os fundos necessários para a missão. Graças a Deus, temos esta ajuda das pessoas: de alguns cabo-verdianos e de outros africanos que também se mostraram muito generosos. Fizemos um evento no Dia de África, com iguarias típicas e foi uma oportunidade para angariar fundos», recordou. «Também temos o café e a esplanada do Carmo. Todos os Domingos, pessoas de todas as comunidades levaram bolos e as crianças também venderam algumas coisas, mesmo na Sé. As pessoas da Sé também ajudaram: duas das meninas que vão [a Cabo Verde] são da Sé. As comunidades de língua portuguesa de ambas as paróquias estão juntas a trabalhar neste projecto».

Ao contrário do que sucedeu há um ano, quando a missão de animar as comunidades católicas foi desempenhada quase em exclusivo pelos jovens de Macau, este ano o trabalho de animação pastoral vai ser conduzido em conjunto com jovens de Cabo Verde. Os seis adolescentes que vão dar corpo à segunda missão juvenil a Santa Antão partem para o arquipélago atlântico com a agenda preenchida, para duas semanas intensas ao serviço do outro. «Vamos a Porto Novo para concluir a missão que começámos no ano passado, embora o grupo seja totalmente diferente. Este ano, a maioria dos jovens são africanos. Já conhecemos melhor a situação e por isso estamos convictos que vamos prestar um serviço ainda melhor, até porque também conhecemos melhor a realidade local. Vamos visitar as famílias, principalmente os idosos. Vamos ter actividades de catequese com os jovens e com as crianças. Vamos ministrar aulas de Bíblia, até porque eu sou professor de Bíblia», disse ainda o padre Eduardo.

Marco Carvalho