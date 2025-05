GRUPO CATÓLICO DE MACAU VAI PARTICIPAR NO JUBILEU DA JUVENTUDE EM ROMA

Encontro com o Papa no Vaticano

Um grupo constituído por jovens de Macau, na sua maioria provenientes do movimento neocatecumenal, irá deslocar-se ao Vaticano no mês de Julho, a fim de participar no Jubileu da Juventude.

A Santa Sé espera vir a acolher centenas de milhares de jovens de todo o mundo, estando previsto um encontro com o Papa Leão XIV, sendo esse o ponto alto do programa pensado para o efeito.

Após a Missa Dominical em Português do passado dia 25 de Maio, alguns jovens do movimento neocatecumenal da diocese de Macau venderam bolos, salgados e outros alimentos no adro da igreja da Sé Catedral – confeccionados por eles e pelos pais –, com o objectivo de angariar fundos para cobrir as despesas de viagem, alimentação e alojamento.

FORMAÇÃO E ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO – A igreja de São Domingos volta, amanhã, 31 de Maio, a ser palco de mais uma sessão de formação bíblica, no final da Missa antecipada.

«Será mais um final de tarde de formação [bíblica] e adoração [ao Santíssimo]. Continuaremos o nosso estudo bíblico, desta vez com o estudo dos livros de Judite, Ester e Tobias», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, complementando: «Aqueles que puderem, participem na formação e tragam a sua Bíblia!».

J.M.E.