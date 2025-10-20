GRUPO ACTUA EM SÃO LOURENÇO E NO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ ENTRE 23 E 26 DE OUTUBRO

Coro Gregoriano de Paris traz encanto a Macau

É um dos mais conceituados agrupamentos corais do mundo e vai actuar em Macau entre os dias 23 e 26 de Outubro, na igreja de São Lourenço e no Seminário de São José.

O Coro Gregoriano de Paris, que se notabilizou pela utilização exclusiva do Canto Gregoriano no embelezamento da Sagrada Liturgia, actua em Macau no final da próxima semana. Fundado em 1974, o grupo coral incluiu o território na sua digressão asiática e entre quinta-feira e Domingo vai actuar em concertos, participar numa palestra e acompanhar cerimónias religiosas na paróquia de São Lourenço.

Mundialmente famoso, o Coro aterra em Macau na quinta-feira, proveniente de Taiwan, e ao final da tarde acompanha uma missa cantada em Latim, na igreja de São Lourenço. Agendada para as 19:00 horas, a Eucaristia é a primeira de uma série de acções de divulgação do Canto Gregoriano que o coro francês vai conduzir na RAEM.

Para a tarde de sexta-feira está agendado um dos eventos mais apelativos: Pierre Loiret, um dos membros mais antigos do ensemble coral, é o principal orador de uma palestra intitulada “Os Tesouros do Canto Gregoriano”. Engenheiro de formação, com Doutoramento em Economia e Finanças, Loiret vai dar a conhecer os principais tipos e estilos de Canto Gregoriano, bem como analisar algumas das mais importantes composições que fazem parte do repertório do Coro Gregoriano de Paris. Durante a apresentação, alguns dos coristas vão exemplificar as diferentes nuances de Canto Gregoriano, ao interpretarem pequenos trechos de diferentes obras.

Com cerca de uma hora e meia de duração, a palestra tem o início agendado para as 16:00 horas, na Sala de Conferências da Faculdade de Estudos Religiosos e Teologia da Universidade de São José, no Seminário Diocesano. Nesse mesmo dia, a igreja do Seminário acolhe um concerto de vésperas, dedicado a Nossa Senhora do Rosário. A iniciativa, intitulada “Vésperas Corais com Meditações nos Mistérios do Santíssimo Rosário”, começa às 19 horas e 30.

O Coro Gregoriano de Paris despede-se de Macau e ruma a Hong Kong no Domingo, depois de acompanhar a Missa Solene e a Procissão de Nossa Senhor dos Remédios, na igreja de São Lourenço.

A digressão asiática do Coro arranca hoje, sexta-feira, em Taiwan, onde os membros do grupo vão participar em diferentes tipos de iniciativas e actividades litúrgicas, organizadas em cooperação com a Universidade Católica de Fu Jen e com a diocese de Taipé.

O ponto alto da digressão asiática do Coro Gregoriano de Paris é o concerto com que a instituição de Ensino Superior da ilha assinala o seu centésimo aniversário. O recital tem lugar este Domingo, 19 de Outubro, na Catedral da Imaculada Conceição, em Taipé, com o coro parisiense a dividir o palco com o Coro da Universidade de Fu Jen.

M.C.