GELMac QUER MARCAR PRESENÇA NA FESTA DA LUSOFONIA

Escutismo Católico com procura recorde

Duas dezenas de candidatos em apenas dois dias. Os constrangimentos inerentes às políticas de combate à pandemia de Covid-19 fizeram com que as actividades ao ar livre se tornassem mais apetecidas do que nunca e a tendência explica a grande adesão à campanha de recrutamento de novos membros lançada pelo Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) no início da semana.

Para Nélson António, a grande procura verificada revela que o projecto do movimento escutista de inspiração católica merece a confiança das famílias de Macau, mas significa também que o Agrupamento terá que fazer escolhas. «Ao fim do segundo dia de inscrições já tínhamos mais de duas dezenas de candidatos, só para os Lobitos. Por um lado é bom, porque nos permite concluir que as famílias acreditam no projecto. Há muitas pessoas a procurar os escuteiros porque acham que é uma alternativa para a educação integral das crianças e dos jovens; estão convencidas que é uma boa oferta», explicou o chefe do Agrupamento, filial número 341 do Corpo Nacional de Escutas português. «O reverso da moeda é que teremos, muito certamente, que rejeitar mais de uma dezena de crianças novamente. Temos de fazer as contas aos que ainda ficam na Primeira Secção e depois as vagas que restarem serão para os novos candidatos», admitiu Nélson António.

As inscrições permanecem abertas até à próxima sexta-feira (23 de Setembro) e o processo de selecção de novos membros estará forçosamente concluído antes de 1 de Outubro, dia em que o GELMac promove oficialmente o pontapé de saída do novo ano escutista. «Vamos fazer a recepção aos novos elementos. Os membros do Agrupamento vão estar todos reunidos, vamos promover jogos, brincadeiras e canções. É uma actividade com um carácter mais lúdico, que tem como objectivo dar as boas-vindas e depois teremos então várias actividades de secção. Os nossos elementos vão ser convidados a formar bandos, patrulhas e equipas», explicou o chefe do GELMac.

A recepção aos novos membros pauta o arranque de um novo ano escutista em que o Agrupamento vai procurar inovar e, ao mesmo tempo, reforçar a ligação à comunidade. Na mira do GELMac está a participação em nome próprio no Festival da Lusofonia. «Logo no início de Novembro vamos voltar a reunir todo o grupo e organizar um mega-acampamento, o nosso ACAGRU. Entretanto, chegámos à conclusão que podemos, eventualmente, estar mais presentes na comunidade, participando em actividades promovidas pela comunidade. Por isso, estamos a tentar garantir uma participação na Festa da Lusofonia», revelou Nélson António. «Estamos também a colaborar com a Cáritas e, se houver essa possibilidade, vamos tentar dar algum apoio no Bazar da Cáritas. Como é habitual, vamos organizar uma vez mais o banco alimentar, que deverá decorrer em finais de Novembro, inícios de Dezembro», acrescentou o dirigente.

Marco Carvalho