GELMac: FORMAÇÃO E MAIOR CONTACTO COM A NATUREZA SÃO PRIORIDADE

Novo ano escutista arranca amanhã

O Jardim do Carmo, na zona das Casas-Museu da Taipa, acolhe amanhã, sábado, a actividade que assinala o início do novo ano escutista. Já para o fim-de-semana seguinte está agendado o primeiro grande evento do ciclo que agora se inicia: um acampamento na praia de Cheoc Van.

O GELMac – Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau mantêm, grosso modo, o mesmo número de efectivos que possuía até Junho deste ano. «Temos bastantes expectativas para este ano. O número de efectivos manteve-se e é muito semelhante ao do ano anterior. Recebemos cerca de vinte novas inscrições, mas também se registaram algumas saídas e algumas transições entre as diferentes secções», explicou Nélson António, chefe de agrupamento do GELMac, em declarações a’O CLARIM. E acrescentou: «Não podemos, infelizmente, aceitar todas as inscrições, porque temos alguns limites em termos de vagas. Mas, em princípio, iremos manter o mesmo número do ano passado, que anda à volta de oitenta efectivos. Estamos muito animados em relação a este novo ano escutista. Temos como objectivo realizar mais actividades no exterior, em contacto com a Natureza».

O reforço das iniciativas ao ar livre e uma maior aposta na formação de novos dirigentes são para o GELMac as duas grandes prioridades para o ano escutista 2025-2026. Para o fim-de-semana de 20 e 21 de Setembro dá-se o acampamento nas instalações da Casa Ricci, na estância balnear de Cheoc Van. «Vamos este sábado [13 de Setembro] iniciar o ano escutista com a recepção ao Agrupamento e aos novos elementos. No fim-de-semana de 20 e 21 de Setembro vamos promover um acampamento, com o propósito de estimular os novos elementos», adiantou Nélson António.

O dirigente listou de seguida algumas ideias a concretizar a curto prazo. «Vamos tentar estabelecer várias parcerias com outras associações escutistas desta região, com as quais pretendemos realizar algumas actividades de intercâmbio ao longo dos próximos meses. Vamos ainda apostar em acções de formação para os nossos dirigentes, até porque temos vários candidatos a dirigentes e temos que apostar na sua formação», disse.

A preparação dos novos dirigentes deverá trazer a Macau um grupo de formadores do Corpo Nacional de Escutas. A possibilidade esteve sobre a mesa no ciclo escutista que terminou em Junho, mas só este ano se deverá materializar. «Nos últimos dois, três anos, registámos a entrada de alguns candidatos, para nossa grande satisfação. Neste período não houve ainda a oportunidade de termos formação por parte do Corpo Nacional de Escutas. Esses contactos já estão realizados e, em princípio o CNE irá enviar uma delegação aqui a Macau a fim de iniciar a formação aos novos candidatos, para que depois possam ter continuidade no nosso grupo», revelou Nélson António.

M.C.