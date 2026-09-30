GELMac CELEBRA TRINTA ANOS EM MAIO DE 2027

Novo ano escutista arrancou na Taipa

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac), afiliado no Corpo Nacional de Escutas (CNE) com o número 341, inicia o novo ciclo revigorado pela entrada de novos elementos. O Agrupamento de matriz católica conta este ano com quase setenta escuteiros e aspirantes, divididos por três secções, aos quais se juntam cerca de quinze dirigentes. «Ao todo – entre Lobitos, Exploradores e Pioneiros – temos cerca de setenta escuteiros. Temos ainda cerca de quinze adultos em funções coordenadoras. Portanto, no total, temos qualquer coisa como 85 elementos. É este o nosso efectivo para este ano», explicou Nelson António, em declarações a’O CLARIM. «Houve um crescimento. Temos novos adultos que estão a colaborar connosco, temos quase duas dezenas de novos Lobitos. Temos também Exploradores e Pioneiros. O Agrupamento cresceu e estamos muito contentes com isso. Passados trinta anos, continuamos a fazer coisas interessantes e é muito bonito ver este projecto também a crescer aqui em Macau», acrescentou o Chefe de Agrupamento do GELMac.

Fundado em Maio de 1997, o Grupo de Escuteiros Lusófonos prepara-se para comemorar três décadas de actividade. O Agrupamento já encetou contactos com o Corpo Nacional de Escutas com o objectivo de garantir a presença do Chefe Nacional, Bento de Sousa Lopes, nas comemorações do 30º aniversário. «O Agrupamento vai completar trinta anos em Maio de 2027. Vai ser um ano especial, em que estaremos a comemorar esta data importantíssima para o nosso grupo. Por conseguinte, já encetámos contactos com o Corpo Nacional de Escutas e queremos muito que o Chefe Nacional e outros chefes do CNE estejam presentes nesta comemoração. A celebração dos trinta anos do GELMac, em princípio, vai ter lugar no próprio mês de Maio de 2027», disse Nelson António.

A agenda para o ano escutista que agora se inicia contempla várias novidades, incluindo aulas de guitarra e de cozinha, a realização de mais acampamentos e o reforço do intercâmbio com a Associação de Escoteiros de Macau e com associações e Agrupamentos de Hong Kong e da China continental.

Entre os planos do GELMac para este ano está a organização de uma viagem de intercâmbio cultural a Pequim e a participação no Jamboree Mundial, que se realiza no Verão do próximo ano, na Polónia. «Queremos ainda este ano realizar um passeio de intercâmbio cultural a Pequim. Queremos levar os nossos jovens a conhecer a capital porque achamos que é muito importante e muito interessante conhecermos mais a China, o país onde estamos integrados», adiantou o dirigente, sublinhando: «Depois há a possibilidade de no Verão de 2027 levarmos uma delegação a participar no Jamboree Mundial, que se vai realizar na Polónia. Estamos também a fazer contactos nesse sentido».

A primeira grande actividade do GELMac está prevista para o final do presente mês. A Casa Ricci, em Cheoc Van acolhe no último fim-de-semana de Setembro um acampamento em que vão participar Lobitos, Exploradores e Pioneiros. «Vamos ter um ACAGRU, um Acampamento de Agrupamento, que será realizado na Casa Ricci, em Coloane, nos dias 26 e 27 de Setembro», concluiu Nelson António.

M.C.