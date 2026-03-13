FUNDOS SÃO DESTINADOS A PROJECTOS INTERNACIONAIS

Cáritas lança campanha de bens usados

A Cáritas de Macau lançou recentemente uma ampla campanha de recolha de bens em segunda mão. Com a medida, a organização de solidariedade social pretende angariar financiamento para projectos apoiados pela Caritas Internationalis, à escala global, incluindo o auxílio a vítimas de conflitos e desastres naturais.

Entre os bens recolhidos pela Cáritas estão electrodomésticos, roupa, brinquedos e artigos do dia-a-dia. Os itens serão depois vendidos nas instalações da loja Good Fortune, empresa social que recolhe bens doados para venda. A campanha, explicou Paul Pun a’O CLARIM, arrancou há cerca de três semanas e tem como finalidade apoiar projectos fora de Macau. «Há pouco mais de três semanas, começámos a recolher bens em segunda mão ou indesejados. O dinheiro que angariarmos com a revenda destes bens será usado para financiar iniciativas a nível internacional», resumiu o secretário-geral da Cáritas de Macau.

Segundo o dirigente, «trata-se de bens novos ou usados que as pessoas têm em casa, mas dos quais já não têm necessidade. Estes itens são depois vendidos nos nossos centros ou à frente de algumas das igrejas de Macau, e o dinheiro angariado reverte integralmente a favor de iniciativas internacionais. Quantos mais produtos vendermos, mais dinheiro podemos canalizar para caridade».

A Cáritas quer rentabilizar um fenómeno cada vez mais comum nos hábitos de consumo dos residentes da RAEM. Muitas pessoas compram em plataformas virtuais – como Taobao e Pinduoduo – em grandes quantidades, para obter portes de envio gratuitos, acabando por doar os bens excedentários. Novos ou usados, os itens são bem-vindos, sendo transformados pela Cáritas em ajuda concreta.

Os donativos podem ser entregues directamente na sede da Cáritas, no Largo de Santo Agostinho, ou nas instalações da loja social Good Fortune, no bairro do Fai Chi Kei. Parte dos recursos angariados poderá ser direccionada, por exemplo, para a Cáritas Portuguesa, com o objectivo de apoiar as populações que foram afectadas pelo mau tempo.

Em meados de Fevereiro, a organização anunciou o lançamento de uma campanha de angariação de fundos para apoiar as vítimas das tempestades que afectaram Portugal e Espanha, no final de Janeiro. Desde que a acção de solidariedade foi lançada, a Cáritas recolheu cerca de oitenta mil patacas.

Iniciada durante o período do Ano Novo Lunar, a campanha continua em curso e quantos mais bens forem recolhidos, maior será o apoio enviado para a Caritas Internationalis. Paul Pun deixa, por isso, um apelo: «Quem tiver bens em casa que já não utiliza ou de que não necessita, é convidado a contribuir e a transformar o supérfluo e o excedentário em gestos de solidariedade global».

Marco Carvalho