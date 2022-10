SERRA CLUB MACAU SOPROU 45 VELAS – O padre Domingos Un celebrou Missa na igreja do Seminário de São José, no dia 17 de Outubro, com o propósito de comemorar o 45.º aniversário do Serra Club Macau, organização da qual é capelão. No mesmo dia, o padre Domingos Un comemorou o 30.º aniversário da sua ordenação sacerdotal e tomaram posse os novos órgãos sociais da agremiação de leigos católicos.