FORMAÇÃO PODERÁ VOLTAR A SER ORGANIZADA EM 2027

Património Católico: USJ capacita novos guias turísticos

A Universidade de São José concluiu há dias a mais recente edição do programa de capacitação de guias turísticos para o património cultural de matriz católica. Intitulado “Programa de Formação de Guias: Visita Guiada às Igrejas Católicas de Macau”, o curso é um projecto conjunto da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia e do Gabinete de Formação Executiva e Educação Contínua da USJ.

A iniciativa, que contou com elevada adesão, ajudou a consolidar o papel da Universidade de São José na formação de quadros qualificados para a divulgação e interpretação do património de matriz católica de Macau. Ministrado por Li Leung Ian Keng, fundadora dos Serviços de Peregrinação Católica de Macau, distinguiu-se este ano por uma forte componente prática.

As aulas, que decorreram nas instalações da igreja de São Lourenço, permitiram aos formandos um contacto directo com a realidade no terreno, oferecendo-lhes a oportunidade de estudarem in loco a arquitectura sacra da igreja e de abordarem a História da Diocese de Macau. Aos alunos foi ainda dada a oportunidade de testarem, com paroquianos escolhidos para o efeito, as técnicas de etiqueta e de condução de visitas guiadas.

O modelo pedagógico adoptado procurou não apenas transmitir conhecimentos técnicos, mas também despertar o interesse pela narrativa histórica e pela dimensão espiritual dos locais de culto que integram os percursos turísticos de Macau, com uma ênfase particular para as igrejas que integram a lista do Património Mundial da UNESCO. Com início em Março, o curso contemplou duas fases fundamentais. A formação dividiu-se por uma componente teórica, leccionada ao longo de oito horas, e por outra de toro prático, que exigiu aos formandos um mínimo de oito horas de serviço de guia presencial. Entre os conteúdos abordados estiveram tópicos tidos como essenciais, como a origem e as condições do Património Mundial, a História da Diocese de Macau, a função das igrejas na vivência e na divulgação da fé, e a análise iconográfica e histórica de espaços sagrados e das imagens dos santos.

Mais do que a simples transmissão dos factos históricos, escreve a Universidade de São José em nota de Imprensa, o curso vinca a importância de manter uma atitude aberta e respeitosa na mediação cultural. De acordo com a instituição de Ensino, o objectivo principal é permitir que os formandos transmitam o calor da fé e sirvam de ligação no seio da sociedade, ajudando a eliminar distâncias entre as pessoas através da valorização do Património. No mesmo comunicado, a USJ projecta a continuidade da iniciativa, como peça fundamental numa estratégia mais ampla de promoção, a longo prazo, da história das igrejas de Macau e da valorização do Património Mundial.

Marco Carvalho