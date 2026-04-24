FORMAÇÃO DECORRE NO MÊS DE JUNHO

Rede Bosco promove curso sobre ética e serviços sociais

A Comissão Diocesana para a Vida e a Rede de Serviços Juvenis Bosco vão promover um curso sobre ética profissional no exercício da Assistência Social. Com um total de oito horas, a acção de formação será dividida em quatro sessões de duas horas cada, ministradas nas quintas-feiras (dias 4, 11, 18 e 25) do mês de Junho.

Intitulada “Desde a Doutrina Social da Igreja à Prática do Código de Ética do Serviço Social”, a iniciativa destina-se a assistentes sociais registados junto do Governo de Macau, a funcionários das diferentes instituições de apoio social do território e, ainda, a profissionais de outros sectores que tenham interesse em aprofundar conhecimentos em domínios como a ética, a deontologia e a moralidade no trabalho.

«Este curso, que tem por base os ensinamentos da Doutrina Social da Igreja, enfatiza os princípios da dignidade humana, do bem comum e do cuidado para com os mais necessitados. Estes valores vão ao encontro dos valores fundamentais que norteiam a actividade dos assistentes sociais e que têm como grande objectivo ajudar as pessoas a ajudarem-se a si próprias. Esta acção de formação ambiciona estabelecer uma ligação entre ambas as realidades e ajudar os trabalhadores da área da Assistência Social a aprofundar os fundamentos éticos do exercício da profissão e a fazer face ao impacto do individualismo e da pluralidade de valores», explicou Jacqueline Leung, da Rede de Serviços Juvenis Bosco, em declarações a’O CLARIM.

Factores como a escassez de recursos, a definição de prioridades antagónicas ou a eventualidade de choques de valores expõem os assistentes sociais a situações de conflito cada vez mais vincadas. O objectivo da acção de formação, salientou Jacqueline, é dotar os assistentes sociais e outros profissionais do sector de capacidade de reflexão crítica que possa fazer a diferença perante dilemas e conflitos concretos. «O curso tem como objectivo estabelecer um modelo de tomada de decisão ética que combine fé e padrões profissionais, e ajudar os participantes a recorrer a métodos de discernimento sustentados nos princípios da teologia moral. Finalmente, queremos ainda ajudar os assistentes sociais a cultivar de forma reiterada a sensibilidade ética no exercício quotidiano das suas funções», acrescentou a assistente executiva da Rede Bosco.

As duas entidades co-organizadoras convidaram quatro especialistas de Macau e de Hong Kong para ministrarem cada um dos módulos da acção de formação. Professor da Universidade Politécnica de Hong Kong, Yuen Sun-pong deverá abordar a prática do Serviço Social com orientação católica. O docente e investigador defende a prática moral associada ao serviço social e é apologista da integração de valores éticos e fundamentos espirituais na intervenção social. O leque de formadores integra ainda Leung Chi Ian, doutorada em Psicologia pela Universidade de São José, Ma Pui Wan, secretária-geral da Associação de Apoio aos Deficientes Mentais de Macau, e Vincent Yip Weng Keong, director executivo da Rede de Serviços Juvenis Bosco.

A inscrição tem um custo de quinhentas patacas. Os participantes que concluírem a acção de formação – foi, entretanto, submetida ao Conselho Profissional dos Assistentes Sociais para reconhecimento como mecanismo de aperfeiçoamento profissional –, com uma assiduidade mínima de noventa por cento, recebem um certificado comprovativo da frequência do curso.

Marco Carvalho