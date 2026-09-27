FORMAÇÃO ARRANCA NO FINAL DE OUTUBRO

Curso para Cuidadores de idosos promovido pela Diocese de Macau

A Comissão Diocesana para a Vida vai dinamizar, entre o final de Outubro e o início de Março de 2027, um programa de formação destinado a reforçar a perspectiva espiritual no cuidado aos idosos. O curso tem como propósito fundamental capacitar profissionais, voluntários e fiéis para o acompanhamento dos mais velhos, à luz dos ensinamentos da Fé Cristã.

A iniciativa surge na sequência de um inquérito conduzido em 2024 pela diocese de Macau. Há dois anos, a Igreja Católica “local” ouviu cerca de dois milhares de cidadãos seniores, com o propósito de identificar os desafios com que se depara a população idosa de Macau.

Tendo como ponto de partida as conclusões do inquérito, o curso pretende dotar os participantes de meios e recursos – físicos e espirituais – a fim de responder aos processos de envelhecimento, ao declínio físico e às questões associadas à finitude da vida. Deste modo, a Comissão Diocesana para a Vida (CDV) tenciona dotar os cuidadores de uma perspectiva evangélica face à transição para a velhice.

Com uma estrutura que cruza as vertentes do cuidado físico, psicológico, social e espiritual, o curso engloba um total de nove módulos teórico-práticos. As nove sessões previstas irão decorrer maioritariamente aos sábados, entre o próximo dia 24 de Outubro e 13 de Março de 2027, abordando técnicas introdutórias de apoio aos mais velhos e fomentando a reflexão sobre a morte e o luto. Ao abrigo da iniciativa, os participantes vão poder realizar visitas a lares de idosos e casas de repouso de Macau. Prevista está também a organização de uma visita de estudo a Hong Kong, no mês de Fevereiro.

Com um custo de mil e 200 patacas, a acção de formação destina-se a trabalhadores da área da Assistência Social, a voluntários, a cuidadores informais, a membros de grupos pastorais de apoio à terceira idade e a leigos católicos interessados no cuidado aos mais velhos. Entre os formadores estão especialistas em diferentes domínios e responsáveis por várias instituições de matriz social e pastoral.

O valor da inscrição, explica a CDV no seu portal electrónico, inclui o transporte para Hong Kong e as refeições associadas à visita de estudo que os formandos deverão realizar à vizinha Região Administrativa Especial. Os alunos com uma taxa de assiduidade igual ou superior a oitenta por cento receberão um certificado de conclusão do curso.

Os interessados podem efectuar a inscrição até 20 de Outubro directamente nas instalações da Comissão Diocesana para a Vida ou mediante submissão digital, seguindo o código QR disponibilizado nos cartazes de promoção da iniciativa.

M.C.