FORÇAS DE SEGURANÇA: D. STEPHEN LEE PRESIDIU A MISSA POR TODOS OS AGENTES JÁ FALECIDOS

Lembrar aqueles que serviram

D. Stephen Lee, bispo de Macau, presidiu a Missa na capela de São Miguel Arcanjo, por Todos os Fiéis Defuntos, no último Domingo, perante uma Assembleia maioritariamente constituída por elementos das Forças de Segurança.

Este ano, a comemoração de Todos os Fiéis Defuntos foi especialmente dedicada aos agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros e dos Serviços de Alfândega, falecidos ou mortos em serviço.

No dia anterior, sábado, 1 de Novembro, a Igreja celebrou a Festa de Todos os Santos.

Segundo o colunista d’O CLARIM, padre Aires Gameiro, Membro da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, “a Liturgia das festas de Todos os Santos e dos Fiéis Defuntos apoiada nos textos bíblicos e litúrgicos, e na tradição cristã, vai além da realidade do património dos cemitérios e dos seus belos jazigos cheios de sentido artístico e de fé. Aqui estamos ao nível espiritual. Os Santos, celebrados como pessoas já glorificadas na vida do seu todo espiritual, corpo e alma, viveram no tempo e agora na eternidade. A realidade dos santos, aqui ou no Céu, pode considerar-se um património, um tesouro espiritual de toda a humanidade”.

Para o sacerdote, “a humanidade inclui a todos, ninguém fica de fora. Olhemos os santos mártires. Jesus diz que «se o grão de trigo não morrer ficará só, mas se morrer dará muito fruto»; e Tertuliano dizia: ‘são sementes’ de outros santos, porque os santos ‘bem-aventurados continuam a cumprir com alegria e amor a vontade de Deus, em relação aos outros homens e a toda a Criação’ [cf. Catecismo da Igreja Católica n.º 1029]. Os que morrem precisam de oração”.

