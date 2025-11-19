FILHAS DE MARIA AUXILIADORA (IRMÃS SALESIANAS)

Fazer dos jovens bons cidadãos

As Filhas de Maria Auxiliadora (em Latim: Filiae Mariae Auxiliatricis, FMA) constituem uma congregação religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por São João Bosco (1815-1888) e co-fundada por Santa Maria Mazzarello (1837-1881). São um ramo feminino da Família Salesiana, cujo ramo masculino é a Congregação dos Salesianos. Recorde-se que estas obras foram todas fundadas por São João Bosco, em homenagem a São Francisco de Sales. As Filhas de Maria Auxiliadora são popularmente conhecidas como Irmãs Salesianas.

O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora foi fundado a 5 de Agosto de 1872, em Mornese, Piemonte, no Noroeste da Itália. Dom Bosco ansiava a criação de um instituto feminino que pudesse realizar o trabalho educativo e evangelizador já efectuado entre rapazes. Ao conhecer Maria Domingas (Domenica) Mazzarello e o trabalho que ela realizava, viu aí a possibilidade de tornar o seu sonho realidade. A Madre Maria Mazzarello foi, assim, a primeira directora do Instituto.

Maria Domenica nasceu no seio de uma família camponesa em 9 de Maio de 1837. Aos quinze anos passou a integrar a Associação das Filhas de Maria Imaculada, dirigida pelo seu pároco, padre Domenico Pestarino, que mais tarde se tornaria salesiano. Aquela associação viria a ser a precursora da fundação das Irmãs Salesianas. Tal acontecerá com a ajuda de Dom Bosco e do padre Pestarino.

Quando ninguém o fazia prever, a morte adveio precoce para a primeira Superiora – cargo que não desejava – das Irmãs Salesianas. A 14 de Maio de 1881, com 44 anos de idade, partia para a Casa do Pai. Foi beatificada a 20 de Novembro de 1938, na Basílica de São Pedro, pelo Papa Pio XI, vindo a ser canonizada pelo Papa Pio XII e elevada aos altares a 24 de Junho de 1951, como Santa Maria Mazzarello.

A casa-mãe da Congregação fica em Roma, mas o seu templo mais importante é a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Turim. As Filhas de Maria Auxiliadora contam actualmente com mais de treze mil e 500 irmãs, distribuídas por mil 436 comunidades, em 94 países, nos cinco continentes. Centram a acção missionária nas escolas, centros de formação profissional, casas-lares, obras para raparigas de rua, associações para o tempo livre, voluntariado, Catequese, obras de primeira evangelização, trabalho com indígenas, obras de promoção da mulher, actividades de microcrédito e microeconomia, entre outras. Com a missão de educar e evangelizar jovens, especialmente as raparigas mais necessitadas, seguem o Sistema Preventivo salesiano. As irmãs administram escolas, Universidades, centros de formação profissional, lares e projectos sociais, com o intuito de formar cidadãos responsáveis e inspirar os jovens a descobrir o seu propósito, sendo um pilar de esperança e de transformação social. Em suma, o objectivo é proporcionar uma educação integral e a evangelização dos jovens, particularmente junto dos mais pobres, seguindo o carisma de Dom Bosco. Trabalham na animação paroquial e em projectos de primeira evangelização. Como os irmãos salesianos, a dedicação aos jovens é a sua “marca de água” e o elemento definidor do múnus e forma de vida.

A denominação “Filhas de Maria Auxiliadora” remete para a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, sob cuja protecção o Instituto foi fundado.

As FMA chegaram à China, em 1923, e expandiram a Missão para Macau, em 1945, tendo a China servido como ponto de partida do seu apostolado na Ásia. Tal levou à criação, em 1946, de uma Inspectoria dedicada a Maria Auxiliadora. Em 1923, seis irmãs salesianas viajaram da Europa para Macau, onde encontraram dificuldades. Com a ajuda do bispo Dom Luís Versiglia, estabeleceram-se em Shaoguan, na Província de Guangdong (Cantão), dando início à Missão Salesiana na China. Posteriormente, expandiram-se para Hong Kong, Taiwan, Filipinas, Vietname e Austrália.

Hoje, a actividade em Macau e no Continente foca-se no trabalho com os jovens, com vista à descoberta da fé e da formação de bons cidadãos. É-lhes anunciando o Evangelho por meio da vida, das palavras e das acções, ou seja, pelo amor a Deus. Em Macau laboram actualmente dezoito irmãs, em três casas: Casa de Maria Auxiliadora (Macau), Casa de Santa Maria Mazzarello (Macau) e Casa de São José de Ká-Hó (Coloane).

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa