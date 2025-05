FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: MACAU DE NOVO CONSAGRADO A MARIA

«Ela nos ensinou a acolher a Palavra» Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ

A Festa de Nossa Senhora de Fátima, cuja celebração teve início a 4 de Maio com a respectiva Novena, terminou na passada terça-feira, 13 de Maio, tendo o bispo D. Stephen Lee abençoado toda a população de Macau com o Santíssimo Sacramento.

À semelhança de outros anos, as comemorações do 108.º Aniversário das Aparições de Fátima aos Pastorinhos arrancaram de manhã bem cedo, pelas 7 horas e 45, na igreja da Sé Catedral. Foi celebrada Missa em Chinês, seguida de Exposição do Santíssimo e Adoração, e reza do Terço em Chinês e Português. À tarde foi celebrada Missa, na igreja de São Domingos, presidida por D. Stephen Lee (igualmente nos dois idiomas), e realizou-se a tradicional Procissão até à Ermida da Penha. Por último, o prelado consagrou Macau a Nossa Senhora de Fátima e abençoou as diferentes comunidades que vivem no território.

Na missa que antecedeu o início da Procissão da imagem de Nossa Senhora de Fátima, D. Stephen Lee afirmou: «Nesta Festa de Nossa Senhora de Fátima, demonstramos muita alegria ao celebrarmos Missa Solene e ao levarmos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, em longa procissão, até à igreja da Penha. Fazemo-lo com muita alegria, especialmente neste Ano de Jubileu».

Ao padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, coube proferir a homilia em Português. O sacerdote começou igualmente por enfatizar o estado de espírito que se fazia sentir no interior da igreja de São Domingos. «É uma alegria muito grande, para nós, celebrarmos hoje esta Festa de Nossa Senhora de Fátima», disse, acrescentando: «Maria é a mais Bem-aventurada pelo facto de ter acolhido a Sua Palavra – a Palavra de Deus – no seu coração. Essa é a virtude de Maria: acolheu-a e fê-la vida».

No mesmo sermão, o padre Eduardo explicou a importância de Maria para a Humanidade: «Maria é a amada de Deus. Por isso, Deus a favoreceu com a Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com a Graça da Paixão de Cristo, ela é a Imaculada Conceição. Ela nos ensinou a acolher a Palavra».

Para o sacerdote, seguir o exemplo de Maria «é também o caminho do Cristão: o Espírito Santo nos santifica e nos transforma».

Embora não haja números oficiais, desde o fim da pandemia que se regista um aumento significativo de fiéis, curiosos, visitantes e de turistas nas procissões que a diocese de Macau organiza ao longo do ano. Na última terça-feira, a grande afluência de fiéis era notória pela massa humana que encheu o adro da igreja de São Domingos e o largo onde está localizada.

Alguns turistas provenientes de Portugal e de outros países ficaram surpreendidos ao verem o andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, acompanhada por largas centenas de pessoas de diferentes nacionalidades. Houve mesmo quem tivesse acabado por se juntar à Procissão.

J.M.E.