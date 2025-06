FESTA DE CORPUS CHRISTI E PROCISSÃO EUCARÍSTICA

Adoração, Primeira Comunhão e Vivência da Fé

A imposição do Sacramento da Eucaristia (Primeira Comunhão) a onze crianças, durante a Missa Dominical da igreja da Sé Catedral, no passado dia 22 de Junho, constituiu o ponto alto da celebração da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo por parte da comunidade de fiéis de língua portuguesa.

Durante a homilia, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, sublinhou a importância e o simbolismo do Sacramento da Eucaristia na vida dos fiéis, cuja caminhada com Cristo é por todos iniciada através do Baptismo. No final da Eucaristia, a todas as onze crianças saudou, bem como aos seus pais e familiares.

A Solenidade de Corpus Christi começou por ser celebrada no sábado, 21 de Junho, com noite de adoração ao Santíssimo Sacramento, a que se seguiram, logo pela manhã, as habituais Missas Dominicais; à tarde, realizou-se a tradicional procissão eucarística do Corpo de Deus.

CRISTO NA PEQUENA CIDADE – Mas se a paróquia da Sé Catedral desde há muitos anos vem seguindo o referido programa, outras há que o fazem de maneira diferente. Na realidade, as paróquias de Macau tendem a adaptar a celebração da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo às suas comunidades. Algumas realizam breves procissões ao redor dos terrenos da igreja paroquial, enquanto outras organizam momentos de adoração eucarística. Estas variantes vêm mantendo viva a celebração do Corpus Christi no seio das diferentes comunidades de fé em Macau, em especial naqueles que marcam presença e contribuem para a vida das paróquias.

A Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo (tradicionalmente celebrada na quinta-feira após o Domingo da Santíssima Trindade) relembra como Jesus instituiu o Sacramento da Sagrada Eucaristia na Quinta-feira Santa.

Tomás de Aquino considerava a Eucaristia o maior de todos os Sacramentos. Assim, é apropriado que exista uma Festa para comemorar especialmente a Eucaristia.

O Catecismo da Igreja Católica (CIC) resume o ensinamento sobre a importância da Eucaristia: “A Eucaristia é ‘fonte e cume de toda a vida cristã’. «Os restantes sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa» (Decreto Presbyterorum ordinis)”. P.L.D./M.C./J.M.E.

E no Vaticano…

O Papa Leão XIV presidiu à Missa do Corpo de Deus, na Basílica de São João de Latrão, tendo recordado os povos afectados pela fome e a «ganância alheia». «Diante da miséria de muitos, a acumulação de poucos é sinal de uma soberba indiferente, que produz dor e injustiça. Em vez de partilhar, a opulência desperdiça os frutos da terra e do trabalho do homem», disse na homilia da celebração, que reuniu milhares de pessoas em Roma. A reflexão partiu de uma passagem do Evangelho de São Lucas que narra o milagre dos pães e dos peixes, com que Jesus alimenta uma multidão que o seguia: «Jesus age segundo o estilo de Deus, ensinando a fazer o mesmo. Hoje, no lugar das multidões recordadas no Evangelho estão povos inteiros, humilhados pela ganância alheia mais ainda do que pela própria fome». O Papa recordou ainda a celebração do Jubileu, Ano Santo que Francisco convocou sobre o tema da esperança. «Especialmente neste ano jubilar, o exemplo do Senhor continua a ser para nós um critério urgente de acção e serviço: partilhar o pão, para multiplicar a esperança, proclama o advento do Reino de Deus», observou. In ECCLESIA