FESTA DA PARÓQUIA DE SÃO LÁZARO CELEBRADA NO PASSADO FIM-DE-SEMANA

Quinze jovens receberam o Crisma de D. Stephen Lee

A igreja de São Lázaro assinalou o fim das comemorações do Mês de Maria (Maio) com a celebração do seu dia paroquial. O bispo D. Stephen Lee administrou o Sacramento da Confirmação a quinze crianças e jovens.

D. Stephen Lee presidiu, no passado Domingo, 25 de Maio, à Eucaristia de encerramento das celebrações do Mês de Maria na igreja de São Lázaro. Durante a cerimónia, o bispo de Macau administrou o Sacramento da Confirmação (Crisma) a uma dezena e meia de crianças e jovens, que confirmaram assim o compromisso assumido com Jesus Cristo e amadureceram a graça que lhes foi concedida pelo Baptismo.

Habitualmente organizada no último Domingo de Maio, a cerimónia de imposição do Sacramento da Confirmação coincide, na paróquia de São Lázaro, com a celebração da festa paroquial. Originalmente dedicada a Nossa Senhora da Esperança, a igreja de São Lázaro comemorou o fim de um intenso mês de devoção mariana com Eucaristia Solene e um almoço-convívio em que participaram mais de duzentos paroquianos.

«No último Domingo de Maio, a Paróquia celebra a sua festa paroquial. Nesse dia assinalamos a conclusão das celebrações do Mês de Maria, organizado por uma associação de fiéis da Paróquia, a Associação do Mês de Maria e dos Festejos de Maio da Igreja de São Lázaro», pormenorizou o padre João Evangelista Lau, pároco de São Lázaro, em declarações a’O CLARIM. «Como é habitual, neste dia convidamos o Senhor Bispo para celebrar Missa e administrar o Sacramento do Crisma. Este ano foram crismadas quinze crianças, todas elas ligadas à Catequese da Paróquia», acrescentou o sacerdote.

Durante todo o mês de Maio, a devoção à Virgem Maria é vivida com particular intensidade na paróquia de São Lázaro, sendo todos os dias recitado o Rosário.

Em tempos idos, o fim das celebrações do mês de Maria era assinalado com uma procissão pelas artérias do bairro. A tradição deixou de ser observada em finais da década de 60, mas a fé e a afeição que Nossa Senhora inspira são assinaladas através de outros expedientes.

«Antes dos acontecimentos do “1,2,3”, era organizada uma procissão logo depois da Missa, mas este ritual deixou de se realizar. Este ano, depois da Missa, a Associação do Mês de Maria convidou todos os participantes para um “yum cha”, que decorreu nas instalações do Colégio Diocesano de São José, ao lado da igreja. À noite, foi a vez de mais de duzentos paroquianos participaram, num restaurante, no jantar de celebração da festa da Paróquia. Ao todo eram 27 mesas», contou o padre João Lau.

Marco Carvalho