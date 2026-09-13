FERNANDO AGÜERO fala na primeira pessoa sobre o livro “Es Mi Hermano – La Misión de Eduardo Agüero, un cura argentino en Asia”

«Um andarilho inquieto pelo mundo»

No dia 21 de Agosto de 2024, cheguei a Macau após a viagem mais longa da minha vida: 35 horas entre Buenos Aires e Macau, e quase dezanove mil quilómetros de distância da minha casa em Malagueño, a cidade onde moro, na província de Córdoba, no coração da Argentina.

Além de descansar após vários anos sem férias, o motivo principal da viagem era visitar o meu irmão no lugar onde ele mora há mais de doze anos. O meu irmão é o Padre Eduardo Agüero, um padre missionário da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus.

Em poucos dias, comecei a recuperar a real consciência dos meus dias, afectado por um jet lag insustentável: há uma diferença de onze horas entre a minha casa e Macau, e isso nota-se – e muito.

Sou jornalista há mais de trinta anos e, há cerca de dezasseis anos, comecei a escrever contos e histórias curtas, num processo de descoberta pessoal que surgiu após uma crise existencial bastante longa. O meu olhar jornalístico nunca dorme, nem mesmo quando estou de férias, e a minha curiosidade em saber os detalhes da missão do meu irmão na Ásia despertou o meu lado cineasta, que estava bem escondido. Comecei a captar imagens das nossas caminhadas por Macau e dos seus locais de trabalho, com a intenção de produzir um pequeno vídeo para que a minha família e amigos pudessem ter, pelo menos, um vislumbre do que eu conseguia ver com os meus próprios olhos.

Entrevistei os seus amigos, os seus colegas, os paroquianos e o ambiente que o cerca nesta cidade que me cativou desde o primeiro minuto; tanto que me tornei um admirador da sua arquitectura, do seu povo e dos fotógrafos macaenses que diariamente me presenteiam com imagens marcantes do seu lugar no mundo.

Dois dias após a minha chegada, comemorei o meu aniversário, e o meu irmão surpreendeu-me com um presente especial: uma viagem às Filipinas, o lugar onde ele viveu a sua primeira experiência missionária e onde permaneceu por quase vinte anos.

Sou onze anos mais novo e sempre vivi com admiração pela sua vocação de serviço e pela dedicação com que realiza o seu trabalho pastoral. E embora houvesse momentos em que a enorme distância que nos separava se fazia sentir em termos humanos e quotidianos, o sentido de família e a fraternidade que transcende a biologia nunca desapareceram.

Quando eu era muito jovem e o meu irmão já estava em missão nas Filipinas, imaginei mil lugares e sonhei em um dia conhecer os costumes e as vozes das pessoas que partilhavam a vida com ele. Em Cagayan de Oro, ele levou-me a visitar Kasanag, a residência onde vivem meninas e adolescentes, vítimas de abuso doméstico. Ao sair daquele lugar, que ele fundou há 27 anos, percebi que a ideia de um vídeo para os meus filhos e sobrinhos tinha de se transformar em outra coisa.

Ao regressar a casa, comecei a construir a primeira estrutura de um livro que contaria a história do meu irmão. O processo foi intenso, com um profundo trabalho interior para identificar os acontecimentos que marcaram a nossa família em relação à sua vocação.

Em Julho de 2026, após mais de um ano de trabalho, o meu editor ligou-me para dizer que o livro estava pronto. É sobre o meu irmão; é a minha versão em primeira pessoa do processo que levou o Eduardo a ser padre, de como essa decisão marcou o nosso ambiente familiar e da sua profunda vocação missionária, que o torna um andarilho inquieto pelo mundo.

Recentemente, foi ele quem veio passar férias a casa e pudemos partilhar a apresentação do livro com as nossas pessoas num bar a meio quarteirão de onde cresci. Encontrámo-nos com pessoas que conhecem o Eduardo desde que ele era apenas mais um jovem de Malagueño, uma terra de mineiros, operários, professores do ensino primário e donas de casa.

A ideia inicial do livro é um encontro: o encontro entre dois irmãos com visões diferentes do mundo e das coisas, mas com um fio invisível que permite que esses caminhos se unam.