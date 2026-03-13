EXPOSIÇÕES SERÃO INAUGURADAS A 21 DE MARÇO

Arte em dose dupla no Centro de Cultura Newman

Uma exposição colectiva de pintura tradicional chinesa e uma retrospectiva individual do ilustrador local Jinn Ng vão ser inauguradas a 21 de Março, no Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, ficando patentes ao público até 10 de Maio. As duas inaugurações serão feitas em simultâneo, estando agendadas para o início da tarde do próximo sábado. O evento deverá contar com a presença dos artistas representados em ambas as exposições.

Intitulada “Nooks of a Small City – Life and Memory” (Recantos de uma Pequena Cidade – Quotidiano e Memória), a mostra colectiva reúne por volta de trinta obras de pintura tradicional chinesa, da autoria de cerca de quinze pintores e calígrafos locais.

Os trabalhos seleccionados retratam recantos esquecidos do tecido urbano de Macau, num exercício artístico que procura exaltar a essência da vida quotidiana e recuperar a memória afectiva dos becos, das ruelas e dos pátios da cidade. Entre os artistas representados contam-se Katharine Chan e os mestres de caligrafia Dixon Lei e Choi Chun Heng.

Segundo o Centro de Cultura Newman, a iniciativa prefigura-se como uma oportunidade para que os residentes de Macau redescubram, através da arte, a cidade onde vivem. “Os participantes imortalizaram, com tinta e pincel, memórias de outros tempos e as obras em exposição não são mais do que um convite para que os visitantes se passeiem por recantos onde o passado ainda se manifesta. Trata-se de uma oportunidade para que quem vive em Macau se possa reconectar com a simplicidade da vida quotidiana”, refere a instituição.

Já a segunda exposição propõe um mergulho num mundo de fantasia. Intitulada “A Aventura de Foober II – S.E.O 369”, reúne mais de trinta trabalhos da autoria do ilustrador Jinn Ng, fundador do estúdio Sour Graphik. O certame não é mais do que a sequela da exposição “A Aventura de Foober”, que esteve patente ao público em 2023.

A mostra foca nas aventuras intergalácticas do protagonista 174 e do seu amigo Nilman no planeta Foober. O estilo vibrante, quase psicadélico do universo criado por Jinn Ng, alter ego do designer local Ng Man Cheong, abre as portas a um mundo de fantasia onde arte, criatividade e ficção científica se misturam.

“A Aventura de Foober II dá continuidade a uma primeira exposição, organizada por Jinn Ng em 2023. Tal como a primeira, está centrada nas aventuras interestelares e nos desafios enfrentados pelo protagonista 174 e pelo seu bom amigo Nilman. A exposição é composta por mais de três dezenas de trabalhos, incluindo desenhos originais, pinturas em acrílico, modelos de vários dos personagens, rascunhos e esculturas dos principais protagonistas”, explica o Centro de Cultura Newman, em resposta enviada a’O CLARIM.

M.C.