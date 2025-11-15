EXPOSIÇÃO “O SILENCIOSO BRILHO DA UNIDADE – MACAU EM HARMONIA”

Seis religiões unidas pela Arte

“O Silencioso Brilho da Unidade – Macau em Harmonia” é o tema da “Exposição de Arte Contemporânea Apresentada em Conjunto por Seis Comunidades Religiosas de Macau”, cuja inauguração teve lugar a 6 de Novembro, no Templo de Kun Iam.

Patente até 5 de Dezembro, o tema da exposição simboliza os valores fundamentais das seis religiões, cada uma com qualidades únicas, mas mutuamente harmoniosas.

A palavra “Silencioso” representa o conceito filosófico oriental de que “o maior som é o silêncio, a maior forma é a ausência de forma”. Assim, é enaltecido o poder silencioso da religião e da arte, sendo ultrapassadas as fronteiras (raciais e outras) do mundo real. As seis religiões aspiram iniciar um diálogo que transcenda a língua, a etnia e a cor da pele, por meio da experiência visual.

O bispo D. Stephen Lee esteve na cerimónia de abertura, na qualidade de presidente da Associação Católica Cultural de Macau. No discurso que proferiu, realçou a história comum das religiões hoje presentes na RAEM e desejou que todas continuem a contribuir para uma sociedade harmoniosa.

«Este território compacto possui uma atmosfera única em que a religião e a cultura se entrelaçam. Durante séculos, seis religiões coexistiram harmoniosamente em Macau, contribuindo colectivamente para a educação, o bem-estar social e o desenvolvimento cultural. Esta realidade transformou Macau num centro de convergência cultural reconhecido mundialmente», afirmou o prelado, acrescentando: «Acreditamos que a caridade transcende as fronteiras confessionais, estendendo-se a todos os indivíduos, independentemente da sua fé. Guiados pela caridade, envolvemo-nos em intercâmbios e cooperação com membros de todas as religiões para salvaguardar os nossos valores fundamentais comuns. Espero que as obras de arte expostas expressem a compreensão mútua das crenças religiosas, transcendam as barreiras linguísticas e promovam uma cidade de Macau harmoniosa que enriqueça a sociedade».

Para além de D. Stephen Lee, estiveram também na cerimónia de inauguração representantes do Budismo, Taoismo, Islamismo, da Fé Bahá’i e do ramo protestante.

O evento reuniu ainda altos dignitários locais e nacionais, entre eles a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, O Lam, em nome do Chefe do Executivo.

A Redacção