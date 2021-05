ETIÓPIA NO MAPA DA “MOTHER’S MEAL”

Covid 19: Claretianos em força na Índia

A Índia está a braços com uma segunda vaga devastadora de Covid-19. O agravamento da crise de saúde pública levou o grupo de Acção Social dos Missionários Claretianos a lançar, ao abrigo da iniciativa “Mother’s Meal”, uma operação de emergência para distribuir refeições quentes na cidade de Bangalore, uma das metrópoles mais afectadas pela pandemia.

«Como resposta à segunda vaga da pandemia na Índia, o programa “Mother’s Meal” iniciou a distribuição de refeições quentes na cidade de Bangalore, uma das mais afectadas pelo Covid-19. Lançámos na segunda-feira uma iniciativa chamada “Comida à sua Porta” e abrimos uma cozinha para preparar refeições e para as distribuir; criámos para tal uma rede de serviços», explicou a’O CLARIMo padre Jijo Kandamkhulaty, um dos fundadores da “Mother’s Meal”.

A Índia registou ontem um novo recorde mundial de contágios, com 379 mil 257 novas infecções num período de 24 horas. No total, desde o início da pandemia, as autoridades indianas já contabilizaram mais de 18 milhões de infecções. As perspectivas nunca foram, no entanto, tão alarmantes como nos últimos dias, referiu o sacerdote claretiano. «Uma linha de apoio que asseguramos através do portal electrónico www.coronacare.lifecomeçou nos últimos dias a receber pedidos de ajuda de toda a Índia. Os nossos voluntários têm estado a trabalhar noite e dia para conseguir arranjar leitos hospitalares e comida para as pessoas mais afectadas por esta vaga, principalmente em Bangalore», disse o também director da subsidiária das Publicações Claretianas.

Também da Etiópia chega um novo repto e um novo desafio. «Outro país para onde a “Mother’s Meal” se estendeu é a Etiópia, onde temos a própria Igreja Católica como parceira. A célula local da “Mother’s Meal” em Macau decidiu alargar o seu apoio à Etiópia», revelou o padre Jijo Kandamkhulaty. «O padre Abiyot Desaleng, pároco da cidade de Itang, na região de Gambella, junto à fronteira com o Sudão, disse-nos que “o número de mulheres que completam o Ensino Secundário é muito baixo”. A nossa diocese iniciou um projecto-piloto para ajudar estas mulheres, no sentido de permitir que se tornem auto-suficientes», acrescentou o missionário indiando, segundo o qual o projecto pode ser financiado através de donativos enviados para a conta do Banco da China número 180301102725528.

Ainda noutra vertente, os responsáveis pelo programa “Mother’s Meal” mantêm-se atentos às dificuldades com que se deparam os trabalhadores não-residentes em Macau. «As condições de vida e de subsistência dos trabalhadores não-residentes em Macau estão a deteriorar-se. Apesar de estarem a ser tomadas medidas para repatriar os trabalhadores que aqui se encontram retidos, e de quatrocentos imigrantes filipinos terem regressado, ainda há muitos à espera de voo», sublinhou o padre Jijo, concluindo: «Estamos a planear distribuir refeições quentes por estes trabalhadores, numa iniciativa que conta com o apoio do bispo [de Macau]D. Stephen Lee. Este projecto ainda está em fase de planeamento. Esperamos poder dar o pontapé de saída nesta iniciativa dentro de um par de semanas. A distribuição de bens alimentícios é feita uma vez por mês».

Marco Carvalho