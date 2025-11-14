ESCUTEIROS LUSÓFONOS PROMOVEM ACTIVIDADE EM FAMÍLIA NA ILHA DE LANTAU (HK)

GELMac assinalou mês do mar com acção de limpeza costeira

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau recolheu cerca de meia tonelada de detritos, em duas acções de limpeza da orla costeira de Coloane. Para amanhã, 15 de Novembro, está prevista uma outra iniciativa, relacionada com a conservação dos oceanos: o GELMac viaja para Tai O, em Lantau (Hong Kong), na esperança de conseguir avistar o golfinho branco chinês.

Novembro é para o Corpo Nacional de Escutas (CNE) o mês do mar e da protecção dos oceanos. A circunstância foi também assinalada pelo Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau no último fim-de-semana, com a realização de uma acção de limpeza na orla costeira de Coloane.

Duas dezenas e meia de membros da 1.ª Secção do Agrupamento 341 do CNE associaram-se aos voluntários da associação Macau ECOnscious e recolheram mais de duzentos quilogramas de plástico, esferovite e outros detritos arrastados pela ondulação do mar.

A iniciativa foi a segunda do género a que os escuteiros católicos de Macau se associaram, depois de no início de Outubro a secção dos “Exploradores” ter participado numa outra acção de limpeza do litoral. «No mês de Novembro, o Corpo Nacional de Escutas desafia os Agrupamentos a organizarem actividades que tenham a ver com a limpeza e a protecção das zonas costeiras e ribeirinhas. O objectivo é chamar a atenção, de uma forma geral, para a protecção dos oceanos» disse Nélson António, em declarações a’O CLARIM. «Neste âmbito, levámos a cabo a acção de limpeza da orla costeira, em Coloane. De certa forma até nos antecipámos ao apelo do Corpo Nacional de Escutas. A secção dos Exploradores já havia feito, no mês de Outubro, a limpeza de zonas costeiras em Coloane», acrescentou o chefe de Agrupamento do GELMac.

Entre “Lobitos” e “Exploradores”, as duas missões mobilizaram cerca de duzentas crianças e jovens. No total, os Escuteiros Lusófonos de Macau recolheram, nas duas ocasiões, cerca de meia tonelada de detritos: «As duas iniciativas foram conduzidas em parceria com a Macau ECOnscious que, como se sabe, é uma associação local que desenvolve actividades ligadas à protecção do ambiente. No conjunto, participaram cerca de cinquenta escuteiros, vinte e poucos em cada uma das missões. Os dois grupos recolheram, no conjunto das duas acções, cerca de meia tonelada de lixo».

EM BUSCA DO GOLFINHO BRANCO

Entretanto, o GELMac ruma amanhã à ilha de Lantau para tentar avistar o golfinho branco chinês. O programa, que inclui uma caminhada e uma visita à aldeia piscatória de Tai O, está excepcionalmente aberto à participação dos familiares dos escuteiros do GELMac. «Todos os anos procuramos organizar uma actividade em que os pais possam participar em conjunto com os filhos. Já promovemos “raids” e “peddy papers” pela cidade. Tem sido uma actividade que funciona muito bem, à qual os pais respondem com entusiamo», referiu Nelsón António.

«Este ano, vamos viajar até Lantau. Da parte da manhã vamos fazer uma caminhada de exploração da Natureza. No final da caminhada, vamos ter um almoço-convívio e conhecer a comunidade piscatório de Tai O, uma pequena aldeia muito tradicional. Da parte da tarde, temos programado um passeio de barco, onde vamos tentar observar o raro golfinho branco chinês. De certo modo, esta actividade está também ligada à iniciativa do Corpo Nacional de Escutas: vamos, através da observação desta espécie que está ameaçada, poder também chamar a atenção para a questão de protecção das zonas marítimas e das espécies que têm o oceano como casa», concluiu o dirigente.

Marco Carvalho