ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU VOLTA A ACOLHER ARRAIAL POPULAR

Santo António celebrado em… Santo António

A paróquia de Santo António celebra, a 14 de Junho, a Festa do seu padroeiro com Eucaristia Solene, seguida de Procissão. As celebrações em honra do taumaturgo português prolongam-se pela noite fora, com a secular Irmandade de Santo António a juntar os seus membros à roda da mesa, num jantar de confraternização.

A Procissão de Santo António, que percorre a Rua de São Paulo até ao Largo da Companhia de Jesus, será antecedida de Missa, estando esta agendada para as 15:00 horas. A Procissão, que atrai habitualmente centenas de fiéis, ganhou nos últimos anos uma projecção reforçada, depois da revisão dos estatutos da Irmandade de Santo António. A entidade dinamiza as celebrações em estreita colaboração com a paróquia dedicada ao Santo, uma das mais antigas de Macau. «Tal como tem acontecido nos últimos anos, vamos cumprir o percurso até ao Largo da Companhia de Jesus, junto às Ruínas de São Paulo, e depois voltamos para trás. Ainda pensámos fazer uma procissão um pouco mais extensa, mas por razões ligadas à gestão do trânsito as autoridades entenderam que talvez fosse melhor que o trajecto habitual fosse mantido», explicou Miguel de Senna Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Irmandade de Santo António, em declarações a’O CLARIM.

Ainda que a celebração da Festa de Santo António na RAEM tenha uma dimensão vincadamente devocional, os festejos não se ficam apenas pela dimensão religiosa. «Os membros da Irmandade costumam, ao final do dia, juntar-se para um jantar. Foi assim há dois anos, foi assim no passado, e este ano vamos reunir de novo à volta da mesa. No fundo, é uma oportunidade para as pessoas conviverem, o que é sempre bom», referiu. «A Irmandade tem mais irmãos hoje do que tinha há dez anos. Depois da sua reorganização, com a entrada em vigor dos novos estatutos, a Irmandade ganhou um novo ar, ganhou uma nova alma e nota-se um maior entusiasmo. Tem conseguido nestes últimos anos angariar novos irmãos; isto é algo que abre boas perspectivas para a consolidação da devoção a Santo António em Macau», explicou ainda Senna Fernandes.

Na paróquia de Santo António, a Festa em honra do taumaturgo português é habitualmente precedida de uma trezena.

A devoção ao popular santo, nascido em Lisboa, é também comemorada pelo segundo ano consecutivo na Escola Portuguesa de Macau com um arraial popular, dinamizado pela Casa de Portugal.

M.C.