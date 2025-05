ENTRE MEADOS DE JUNHO E FINAL DE AGOSTO

Rota peregrina revela relíquias das igrejas de Macau

A Associação Católica Cultural de Macau vai lançar, no dia 16 de Junho, uma nova rota de peregrinação pelas quatro igrejas do território que têm expostas algumas das mais sagradas relíquias cristãs presentes na Ásia. Os peregrinos que concluírem a caminhada de fé serão recompensados com um exemplar gratuito do livro “Pilgrims of Hope: The Lives of One Hundred Saints”.

O que têm em comum as igrejas da Sé Catedral, do Seminário de São José, de São Lourenço e de Santo António? Todas se distinguem das demais igrejas de Macau por lhes ter sido confiada a guarda de relíquias sagradas e por, a partir de meados do mês de Junho, acolherem uma nova rota de peregrinação. A iniciativa, concebida pela Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), tem como objectivo assinalar a celebração do Jubileu da Esperança.

Designado “Peregrinos da Esperança: Peregrinação pelas Relíquias Sagradas de Macau”, o projecto convida os fiéis a redescobrir quatro dos mais antigos e belos templos católicos do território, mas também alguns dos mais valiosos tesouros que abrigam. As quatro igrejas guardam relicários com fragmentos do Santo Lenho e relíquias de santos como Francisco Xavier, Madalena de Canossa, André Kim, ou os Pastorinhos de Fátima, Santa Jacinta e São Francisco Marto.

«A esperança é a mensagem central deste Jubileu. Neste Ano Santo, através de um acto de contrição sincero, dos Sacramentos e da dádiva da indulgência, somos convocados a renovar a nossa esperança e a regressar a Deus. A peregrinação é um elemento fundamental de qualquer Jubileu e constitui uma experiência profunda de conversão. Com esta perspectiva em mente, a Associação Católica Cultural de Macau apresenta uma nova rota de peregrinação», explicou Joni Cheng, em declarações a’O CLARIM, acrescentando: «Os peregrinos podem empreender esta rota de peregrinação e visitar a pé os quatro locais onde as relíquias estão consagradas. Os peregrinos estão convidados a contemplar o exemplo de coragem dos santos como testemunhas de Cristo, bem como a firmeza da sua esperança perante o sofrimento, e a seguir o seu exemplo de santidade».

Para fomentar a adesão à iniciativa, a ACCM vai oferecer a todos os peregrinos que visitarem as quatro igrejas um exemplar do livro “Pilgrims of Hope: The Lives of One Hundred Saints” (“Peregrinos da Esperança: As Vidas de uma Centena de Santos”). Caso pretendam receber gratuitamente a obra, os participantes têm apenas de recolher um carimbo alusivo à peregrinação em cada uma das quatro igrejas que integram a rota. «Depois de recolhidos os quatro carimbos, cada peregrino pode obter uma cópia do livro».

Na sua Exortação Apostólica Gaudete et exsultate, o Papa lembra-nos que o poderoso testemunho dos santos se revela através das suas vidas. Eles irradiam uma aura de positividade e esperança. Cada santo é uma missão, reflecte e incorpora um certo aspecto do Evangelho.

«O livro “Pilgrims of Hope: The Lives of One Hundred Saints” convida-nos a contemplar o corajoso testemunho dos santos perante Cristo e a sua esperança inabalável perante o sofrimento. A leitura da obra constitui um poderoso incentivo para que possamos reforçar e iluminar a nossa própria caminhada de fé, até nos tornarmos verdadeiramente peregrinos da esperança», referiu a directora executiva da Associação Católica Cultural de Macau.

Marco Carvalho