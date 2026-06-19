ENTRE 18 DE JULHO E 8 DE AGOSTO

Campo de Férias Diocesano em São José Operário

A paróquia de São José Operário, na Areia Preta, acolhe entre o final de Julho e o início de Agosto uma nova edição do já tradicional Campo de Férias de Verão da Comissão Diocesana da Juventude. A iniciativa deverá contar este ano com cerca de noventa crianças e com o apoio de quase cinquenta jovens voluntários, que serão responsáveis pelo acompanhamento dos mais novos durante as três semanas pelas quais se estendem as actividades.

O Campo de Férias mantém o formato habitual, com as actividades a decorrerem nas instalações da igreja de São José Operário, local que tem acolhido o Campo ao longo dos últimos anos. As inscrições para as crianças terminaram no início deste mês, mas o recrutamento dos jovens voluntários ainda está em curso. «Este ano vamos ter quase noventa crianças a participarem nas actividades de Verão. Vamos também contar com cerca de meia centena de jovens voluntários», explicou Tammy Chio, vice-presidente da Comissão Diocesana da Juventude, em declarações a’O CLARIM.

Nos últimos anos, o Campo de Férias de Verão da Comissão Diocesana da Juventude ofereceu aos participantes actividades em domínios como arte e expressão artística, gastronomia e ensino de línguas. Este ano as actividades deverão ser semelhantes às promovidas em edições anteriores, mas dependem, em última análise, das competências e das propostas dos jovens voluntários que se vão associar ao projecto. «As actividades dependem dos voluntários e daquilo que podem oferecer, e do tipo de actividades com que estão familiarizados. É um processo bastante interessante, que gosto muito de acompanhar. Depende dos voluntários, mas parece-me que provavelmente teremos actividades artísticas e outro tipo de iniciativas acessíveis aos mais novos», referiu Tammy Chio.

Devido aos exames escolares que muitos voluntários enfrentam nesta época, a formação inicial está agendada para os primeiros dias de Julho. Os jovens recebem preparação específica para o acompanhamento das crianças, podendo inclusivamente aprender novas técnicas e competências durante o processo. «Por estes dias, estarão ocupados com outras coisas. Têm os exames! Por isso, decidimos organizar a formação dos voluntários no início de Julho», concluiu a dirigente.

O Campo de Férias tem como principal objectivo proporcionar às crianças um período de férias construtivo, combinando diversão, aprendizagem e a vivência da fé, enquanto oferece aos jovens voluntários uma oportunidade de serviço, crescimento pessoal e desenvolvimento de competências em áreas como liderança e animação.

Marco Carvalho