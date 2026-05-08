ENCONTRO DE RELIGIÃO E MORAL, ESTE SÁBADO, PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

Escolas católicas unem esforços para cultivar a fé

Mais de cinquenta alunos de três escolas católicas participam, durante a manhã deste sábado, numa sessão de partilha e intercâmbio. O encontro tem como principal objectivo permitir que as crianças e os jovens de diferentes estabelecimentos de Ensino se conheçam melhor uns aos outros e possam explorar em conjunto os caminhos da fé.

Promovida pela primeira vez em 2025 por um grupo de professores da disciplina de Religião e Moral, a iniciativa junta alunos do Instituto Salesiano, do Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção Inglesa) e da Escola de Santa Teresa, pretendendo despertar nos participantes uma maior curiosidade em relação à Fé Católica e aos ensinamentos de Jesus Cristo.

«Esta iniciativa já foi organizada no ano passado e vamos repetir este ano. Vamos ter um intercâmbio em que participam cerca de trinta crianças de cada uma das escolas. O objectivo é que nos possamos conhecer melhor», começou por explicar o padre Rafael Vigolo, MCCJ, capelão da Escola de Santa Teresa, em declarações a’O CLARIM. «Vamos ter uma parte que está focada em exclusivo na religião. A actividade é preparada pelos professores de Religião das três escolas e tem um cunho religioso muito evidente. A actividade decorre da parte da manhã e é uma maneira das crianças se conhecerem umas às outras e de poderem crescer na fé», acrescentou o também responsável pela paróquia de São José Operário, localizada na Areia Preta.

O encontro é uma das várias iniciativas anuais que a Escola de Santa Teresa tem vindo a promover para divulgar o Evangelho e a Palavra de Deus junto dos mais jovens. No início da Páscoa, o estabelecimento de Ensino assinalou o Mistério da Morte, Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo com um momento de Adoração ao Santíssimo.

«A Escola de Santa Teresa tem vindo a realizar um importante trabalho de evangelização, seja através das aulas de Religião e Moral, seja através de actividades pontuais que envolvem todos os alunos e que acontecem entre dez a quinze vezes por ano», sublinhou o padre Rafael. «Na altura da Páscoa, foi preparado um momento de Adoração ao Santíssimo. Em conjunto com as crianças e professores tivemos um momento para celebrar a Ressurreição de Jesus Cristo e também para dizer que Jesus está entre nós. Ele ressuscitou, está connosco e acompanha-nos em cada momento da nossa vida. Nesse dia, levei a Eucaristia à Escola e tivemos um momento de oração e de Adoração, para que os alunos da Escola pudessem ter contacto com Jesus presente na Eucaristia», contou o missionário comboniano.

Antes, em pleno Tempo da Quaresma, a Escola já havia promovido uma Via Sacra. Os Passos da Paixão foram recriados nas instalações da igreja de Nossa Senhora de Fátima por mais de cinquenta alunos. «As crianças têm um coração muito aberto para a religião e participam com intensidade e com respeito nos momentos de oração», acentuou o padre Rafael, rematando: «Os professores são também muito dedicados. Eles têm a iniciativa e o desejo de ajudar as crianças a conhecerem Jesus Cristo, a conhecerem a nossa fé e disponibilizam-se para acompanhar as crianças nesse processo».

M.C.