DOM BOSCO: RELÍQUIAS DO SANTO FICAM GUARDADAS AD AETERNUM NO INSTITUTO SALESIANO

Inspiração para os jovens de Macau

Um dos sete relicários que actualmente guardam as relíquias de São João Bosco ficará permanentemente em Macau. As relíquias integraram a digressão mundial, que decorreu entre 2009 e 2015, com o objectivo de assinalar os duzentos anos do nascimento de Dom Bosco, fundador dos Salesianos.

Em 2011, um caixão com relíquias do corpo santo de Dom Bosco foi exibido em Hong Kong, Macau e Taiwan como parte da referida digressão. O padre Pascual Chávez, SDB, então reitor-mor dos Salesianos de Dom Bosco, dirigiu a peregrinação, «para renovar o desejo de conhecer e amar o Pai e Mestre da Juventude, e reacender a paixão e a missão pelos jovens».

A 13 de Fevereiro de 2026, por ocasião do 120.º aniversário do bispo D. Luigi (Luís) Versiglia – prelado que liderou o primeiro grupo de missionários salesianos enviados à China –, as relíquias foram devolvidas a Macau para aqui permanecerem ad aeternum. As relíquias foram cuidadosamente preservadas dentro de uma caixa selada e inseridas na zona do peito de uma réplica do corpo de Dom Bosco, feita em cera. Posteriormente foram consagradas, juntamente com o cálice sagrado de D. Luigi Versiglia, na capela do Instituto Salesiano – estabelecimento de Ensino que foi fundado, precisamente, pelo bispo salesiano. A sua canonização deu-se a 1 de Outubro de 2000.

As relíquias foram acolhidas pela Família Salesiana de Macau, sob a presença do bispo D. Stephen Lee, do arcebispo Savio Hon Tai-fai (hoje a exercer funções em Hong Kong) e de estudantes e fiéis. O padre Domingos Leong Teng Kok, SDB, superior provincial dos Salesianos na China, também esteve presente.

As relíquias – um pequeno pedaço do cérebro de Dom Bosco – estão classificadas com a categoria de “primeira classe”. Dom Bosco sempre usou a sua inteligência e perspicácia para cuidar, proteger e abençoar inúmeros jovens, especialmente aqueles que se encontravam desamparados, guiando-os para que não se desviassem do caminho devido.

A comunidade clerical local espera que a consagração das relíquias e a sua guarda e preservação em Macau sirva de inspiração aos jovens, para que mantenham a espiritualidade e a presença orientadora de Dom Bosco nos corações. A veneração de relíquias é uma prática católica que também serve para honrar o trabalho extraordinário que Deus fez através da vida de uma pessoa; de alguém que alcançou o mais alto nível de santidade na Igreja Católica.

Dom Bosco, como era carinhosamente chamado, foi um padre católico italiano, educador e escritor do Século XIX, que dedicou toda a sua vida à melhoria e educação de jovens pobres, empregando métodos de ensino baseados no amor, em detrimento das então usuais punições. Seguindo a espiritualidade e a filosofia de São Francisco de Sales, fundou a Congregação Salesiana com o intuito de ajudar os jovens a tornarem-se cidadãos íntegros e bons cristãos. Na juventude, actuava como malabarista, mágico e acrobata. Desde cedo ganhou reputação de santo e milagreiro. Ao seu funeral, realizado em 31 de Janeiro de 1888, compareceram milhares de pessoas. Foi canonizado no Domingo de Páscoa de 1934 e recebeu o título de “Pai e Mestre da Juventude”. É o santo padroeiro dos editores, jovens, crianças em idade escolar, estudantes, mágicos, aprendizes e jovens trabalhadores.

São João Bosco tinha como grande desejo poder alcançar o maior número possível de jovens durante a vida terrena. Dizia ser esta a sua única missão, inspirada por Deus. Hoje, a missão continua. Ele reza pelos jovens, quer abençoá-los e encorajá-los a seguir Jesus Cristo.

Pe. Leonard Dollentas