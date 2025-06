DIOCESE DE MACAU QUER MANTER CONTACTO COM JOVENS QUE ESTUDAM FORA DA RAEM

Comissão Diocesana da Juventude lança inquérito “online”

A Comissão Diocesana da Juventude quer saber ao certo quantos alunos católicos vão prosseguir os estudos fora de Macau. Para o efeito, lançou um inquérito “online” com o objectivo de compreender melhor a motivação e as expectativas dos jovens que se preparam para iniciar o seu percurso universitário.

A medida, explicou Tammy Chio, vice-presidente da Comissão Diocesana da Juventude, tem também um propósito mais logístico, devendo ajudar o organismo a definir um plano de acção que favoreça, mesmo que à distância, a manutenção dos laços com a diocese de Macau. «Queremos garantir que conseguimos manter contacto com o maior número possível de estudantes universitários católicos. Esta é uma iniciativa que não abrange apenas quem se prepara para estudar em Macau, mas também aqueles que se preparam para dar continuidade aos estudos fora do território», disse a responsável, em declarações a’O CLARIM. «Muitos deles vão começar a vida universitária na China Continental, em Taiwan ou em Hong Kong. Com este inquérito queremos saber o número exacto de alunos que se preparam para estudar fora de Macau, até para podermos definir actividades de acompanhamento delineadas em concreto para eles», acrescentou.

A perspectiva de ouvir os jovens que se preparam para sair de Macau tem como objectivo principal garantir que o contacto com a Comissão Diocesana da Juventude e com outros organismos da diocese de Macau é mantido. A iniciativa, salientou Tammy Chio, pode abrir portas aos próprios estudantes nos locais onde tencionam prosseguir a vida académica: «Quando estes jovens saem de Macau para ir estudar para Taiwan e para Hong Kong, sabendo nós que é para lá que eles tencionam ir estudar, podemos contactar a Igreja nesses locais, e também organizações como a nossa, para que eles não se sintam totalmente desamparados. Estes contactos existem e podem ser activados caso os jovens manifestem esse interesse».

CAMPO DE FÉRIAS – Para além de aferir as expectativas de quem se prepara para iniciar uma fase decisiva do seu processo de desenvolvimento pessoal, a Comissão Diocesana da Juventude tem por estes dias em mãos os trabalhos de preparação do habitual campo de férias que coloca à disposição dos jovens e crianças do território. A acção decorre este ano entre 19 de Julho e 9 de Agosto, nas instalações da igreja de São José Operário, na Areia Preta. «Este ano contamos com cerca de sessenta voluntários. São jovens que se estão a preparar para os exames finais. Depois desta fase, no início de Julho, vamos organizar uma série de acções de formações para que estejam à altura do desafio que lhes é proposto: tomar conta dos mais novos», referiu Tammy Chio, concluindo: «Creio que sessenta por cento dos voluntários já têm experiência do ano passado ou dos últimos anos, mas os restantes são novos e é necessário que se submetam a este pequeno processo de formação».

M.C.