DIOCESE DE MACAU DEU AS BOAS-VINDAS AO ANO LUNAR DO CAVALO

Paz de espírito e harmonia, pediu D. Stephen Lee

A diocese de Macau assinalou o primeiro dia do Ano Lunar do Cavalo no passado dia 17 de Fevereiro, com celebração de Missa, presidida por D. Stephen Lee, na igreja da Sé Catedral.

Na homilia, o bispo de Macau fez uma analogia entre a tradição do Ano Novo Chinês e os mistérios da fé. «Durante o Festival da Primavera, a natureza desperta novamente. O Ano Novo marca um novo começo – uma renovação no mundo natural. O fim do Inverno anuncia a chegada de uma nova vida. Nesta altura, devemos dar graças, como declara o Salmo Responsorial: “Bendito seja o nome do Senhor”», começou por afirmar, acrescentando: «O Ano Novo traz muitos símbolos: tangerina, flores de pessegueiro e envelopes vermelhos. O vermelho litúrgico significa a bênção de Cristo, representando tanto o Seu sangue como o dos mártires. Quando os padres dão envelopes vermelhos aos paroquianos, isso simboliza a bênção de Cristo. Os fogos de artifício simbolizam a renovação – a cada explosão, o velho dá lugar ao novo. Louvamos a Deus com alegria. A dança do dragão representa força e coragem. A execução da dança requer a cooperação de duas ou mais pessoas, simbolizando a harmonia».

Neste âmbito, o prelado alertou a Assembleia de Fiéis que encheu a Sé Catedral: «Durante o Festival da Primavera, devemos manter a paz de espírito e a harmonia em todas as coisas. Devemos ser generosos em espírito, perdoando tudo e deixando de lado as queixas, pois só assim podemos encontrar a verdadeira alegria».

Macau é o único lugar do mundo em que se celebra Nossa Senhora da China no primeiro dia do Ano Lunar. D. Stephen Lee também não esqueceu esta particularidade da diocese de Macau: «A paróquia caminha connosco e está ao nosso lado. Sob a protecção da Santíssima Mãe, somos irmãos e irmãs. Não nos limitamos a assistir à Missa; quando alguém se sente sozinho, a paróquia está lá. Quando está de luto, a paróquia está lá. Quando celebra com alegria, a paróquia está ao seu lado».

No final da Eucaristia, o bispo e os sacerdotes que com ele concelebraram, dirigiram-se ao adro da igreja, tendo D. Stephen Lee procedido à bênção do leão, perante o olhar de inúmeros turistas e visitantes.

E no Vaticano, o Papa…

Leão XIV enviou votos de paz às famílias que um dia antes da passagem do Ano da Serpente para o Ano do Cavalo se preparavam para assinalar as festividades do Ano Novo Lunar.

«Que esta festa alegre incentive a viver com mais intensidade as relações familiares e a amizade. Que traga serenidade aos lares e à sociedade. Que seja uma ocasião para olhar juntos para o futuro, construindo paz e prosperidade para todos os povos», disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação do Ângelus.

Principalmente após o Pontificado de Bento XVI que as relações entre a Santa Sé e a República Popular da China têm registado uma melhoria significativa, tendo os Papas Francisco – e agora Leão XIV – contribuído para o reforço do diálogo entre os dois Estados.

O Ano Novo Lunar é uma tradição chinesa igualmente comemorada noutros países, nomeadamente no Sudeste Asiático – com maior preponderância no Vietname –, na Coreia e no Japão, e noutros partes do mundo onde há comunidades chinesas relevantes.

J.M.E.