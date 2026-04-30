DIOCESE DE MACAU CELEBRA O 63.º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

«O Senhor é o meu Pastor» (Sl., 23, 1)

No Quarto Domingo de Páscoa, 26 de Abril – Domingo do Bom Pastor –, a diocese de Macau assinalou o 63.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, com a celebração de Missa Solene de Acção de Graças, na igreja da Sé Catedral, pelas 15:00 horas. A liturgia foi presidida pelo bispo D. Stephen Lee e concelebrada por vários sacerdotes. Na ocasião, foram oferecidas orações especiais pelas vocações na Igreja universal e na diocese local.

Na homilia, o prelado reflectiu sobre as palavras da Escritura: «O Senhor é o meu pastor, nada me faltará». D. Stephen Lee sublinhou que Jesus é o Bom Pastor, sendo nós o Seu rebanho. O Pastor conhece as Suas ovelhas – as suas lutas, o seu carácter, os seus ideais e as suas preocupações – e sacrifica-se por elas, chegando mesmo a derramar o Seu sangue e morrer. O epíscopo expressou a sua gratidão aos pastores que serviram Macau ao longo dos últimos 450 anos, muitos dos quais vieram de terras distantes, aprenderam a língua e a cultura locais e ofereceram as suas vidas ao serviço de Deus.

O Bispo recordou o espírito missionário de sacerdotes como o padre José da Silva, que cuidou e viveu entre os doentes de lepra, ou como o padre Luís Ruiz, fundador da Cáritas de Macau, que se dedicou ao bem-estar social. D. Stephen Lee encorajou os jovens a abraçarem este mesmo espírito e a responderem generosamente ao chamamento de Deus. Assim, colocou três perguntas à Assembleia de Féis, a fim destes discernirem: «– Desejas fazer mais por Deus para além da Missa Dominical?». «– Tens um coração generoso disposto a deixar o conforto para cuidar dos outros?». «– Acreditas que Deus te possa estar a chamar?». E respondeu com um «sim» às três perguntas, tendo explicado que este “sim” é um sinal de que se está pronto para responder à vocação.

Após a Missa, o Bispo felicitou onze sacerdotes e religiosos que celebravam jubileus de ordenação, profissão e votos — desde jubileus de carvalho, platina, diamante, ouro e prata (ver quadro em rodapé) —, a quem agradeceu pelo seu serviço fiel e contribuição para a Igreja.

A celebração do Dia Mundial de Oração pelas Vocações em Macau realçou a imagem duradoura de Cristo como Bom Pastor, que chama o Seu rebanho a segui-Lo com amor e sacrifício. Ao honrar os pastores do passado e do presente, e a convidar os jovens a discernir o seu próprio chamamento, a Diocese reafirmou o compromisso para com a promoção das vocações. O evento foi simultaneamente uma acção de graças pelo passado e uma oração de esperança para o futuro, lembrando aos fiéis que o verdadeiro discipulado é ouvir a voz do Pastor e responder com coragem e generosidade.

Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ