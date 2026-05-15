Flores oferecidas como símbolo maior

A diocese de Macau assinalou o Dia da Mãe – comemorado em Macau no segundo Domingo de Maio –, tendo sido oferecidas flores às mães e avós que participaram nas Missas Dominicais do passado dia 10 de Maio.

Após a celebração da Eucaristia em Português, na igreja da Sé Catedral, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, pediu às mães e avós que se encontravam na Assembleia de Fiéis que permanecessem de pé, a fim de receberem um «símbolo».

«Hoje é um dia especial, é o Dia das Mães. Convido que rezemos, uma vez mais, por todas as nossas mães. Preparámos uma surpresa, uma lembrança, para as mães e as avós. Vão receber o símbolo que melhor representa aquilo que é a mãe: uma flor abençoada», disse o padre Daniel.

De seguida, também a pedido do padre Daniel, a Assembleia de Fiéis rezou por três vezes a oração “Avé Maria”: «Enquanto as mães recebem as flores, vamos rezar novamente por todas as nossas mães: pelas que estão na Terra e por aquelas que já faleceram».

Antes de dispensar os fiéis, o padre Daniel abençoou todos os presentes e com eles rezou a “Oração pelo 450.º Aniversário da Diocese de Macau”.

Redacção