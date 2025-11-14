DIA MUNDIAL DOS POBRES ASSINALA-SE ESTE DOMINGO

Diocese realizou segunda colecta a pensar nos mais necessitados

As nove paróquias da diocese de Macau procederam a uma segunda colecta nas missas dominicais de 9 de Novembro, com o objectivo de financiar a compra de alimentos que serão distribuídos pela população mais necessitada.

No final da Eucaristia celebrada em Português, na igreja da Sé Catedral, a comentarista começou por explicar à Assembleia de Fiéis: «O Papa Leão XIV designou o dia 16 de Novembro como o 9.º Dia Mundial dos Pobres. Todos os anos, a Paróquia [da Sé], juntamente com as Irmãs da Caridade, distribuem alguns alimentos essenciais pelos mais necessitados. Por conseguinte – continuou a comentarista –, como avisámos no início da Missa, a Paróquia realizou uma segunda colecta que será integralmente utilizada para a compra de mantimentos para distribuição. Agradecemos a vossa colaboração».

Segundo o padre Daniel Ribeiro, SCJ, «aqueles que ainda desejarem contribuir podem fazê-lo, devendo deslocar-se ao Cartório da Sé» para o efeito.

O vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa da Sé Catedral também agradeceu aos fiéis: «Reforço o nosso agradecimento àqueles que contribuíram na segunda colecta, a qual será enviada para os pobres».

O dinheiro recolhido será posteriormente enviado pela Diocese às entidades responsáveis pela compra e distribuição dos bens alimentares.

O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa Francisco, em 2017, por ocasião do encerramento do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. É celebrado todos os anos no 33.º Domingo do Tempo Comum e tem como objectivo principal “estimular os crentes para que reajam à cultura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro” e “para que se abram à partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade”, pode ler-se na “Mensagem do Santo Padre Francisco para o I Dia Mundial dos Pobres”, publicada em 2017, a 13 de Junho, data tradicionalmente dedicada à Memória de Santo António de Lisboa.

MISSA PELOS SACERDOTES E LEIGOS FALECIDOS – A paróquia da Sé vai celebrar Missa amanhã (sábado, 15 de Novembro), na capela do Cemitério de São Miguel Arcanjo, pelas 12:00 horas, em memória dos bispos, padres, paroquianos e benfeitores falecidos. Todos os fiéis estão convidados a participar na Eucaristia e a rezarem pelas almas do Purgatório.

J.M.E.