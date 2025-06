Convívio, espiritualidade e peregrinação à Penha

Mais de cinquenta jovens, com idades compreendidas entre os oito e os 23 anos, participaram no Dia Diocesano do Acólito. A jornada terminou com uma peregrinação, a pé, à Ermida de Nossa Senhora da Penha, onde foi observado um momento de Adoração Eucarística.

D. Stephen Lee exortou os acólitos que servem nas diferentes paróquias da diocese de Macau a liderarem pelo exemplo e a agir de forma a inspirar os demais jovens católicos do território. O apelo foi feito pelo prelado a 18 de Maio, durante a série de actividades que a Comissão Diocesana para as Vocações dedicou ao ministério do Acolitado e aos jovens que auxiliam nas celebrações litúrgicas das diferentes igrejas de Macau.

Subordinado ao tema “Uma Celebração Jubilar da Caridade – Unidos em Deus”, a celebração do Dia Diocesano do Acólito atraiu cerca de sessenta jovens, com idades compreendidas entre os oito e os 23 anos. A iniciativa teve como principal objectivo promover uma maior interacção e unidade entre os acólitos das nove paróquias da Diocese.

A jornada de fé começou com uma intervenção de D. Stephen Lee, que encorajou os jovens a manterem-se fiéis à fé de Cristo e aos ensinamentos da Igreja, a par de fazerem do exercício da caridade uma prática quotidiana. O bispo de Macau instou ainda os acólitos a pugnarem pela excelência e a manterem o carácter e a generosidade, seja na prossecução dos estudos ou no modo como enfrentam e superam os desafios do dia-a-dia.

As actividades do Dia Diocesano do Acólito arrancaram nas instalações do Seminário de São José, com os participantes a sentarem-se à mesa com D. Stephen Lee para uma refeição. Depois do almoço, os jovens foram distribuídos por sete grupos, aos quais foram confiadas diferentes tarefas: dialogar com acólitos de outras paróquias, partilhar fotografias e resolver problemas com recursos limitados, num período de tempo previamente definido.

Depois do convívio, houve um momento de reflexão. Os mais de sessenta acólitos que responderam ao apelo da Diocese foram separados por idades e assistiram a um vídeo sobre vocações, antes de partilharem com os outros a sua própria experiência ao serviço da Igreja. O dia terminou com o grupo a rumar, em peregrinação, até à capela de Nossa Senhora da Penha, um dos dois locais designados pela Diocese como lugares de peregrinação no âmbito do Ano Jubilar da Esperança. Na ermida, os jovens participaram num momento de Adoração Eucarística, conduzido pelo padre Paul Chan. Dirigindo-se aos acólitos, o sacerdote sublinhou que Deus os escolheu para auxiliarem nas celebrações litúrgicas, tendo-os exortado confiar a sua vida a Deus Nosso Senhor.

M.C./J.Y.