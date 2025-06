“DIA DE PROMOÇÃO DA JORNADA VERDE” DECORRE AMANHÃ À TARDE

Cáritas “ecológica” no Fai Chi Kei

Reduzir o desperdício de energia e de recursos, bem como promover um estilo de vida mais sustentável. Estes são dois dos principais objectivos delineados pela Cáritas de Macau para o “Dia de Promoção da Jornada Verde”. A iniciativa, direccionada para a sensibilização ambiental, decorre este sábado no Fai Chi Kei.

A Cáritas promove amanhã, na zona de lazer do Fai Chi Kei, uma acção de sensibilização ambiental, com o propósito de consciencializar a população da zona norte da cidade para a importância da salvaguarda do Ambiente e para o fomento de um estilo de vida sustentável.

A edição de 2025 do “Dia de Promoção da Jornada Verde” irá decorrer durante o período da tarde e será inaugurado pela chefe do Departamento de Sensibilização, Educação e Cooperação Ambiental da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), Ieong Kin Si.

O secretário geral da Cáritas, Paul Pun, recordou que a iniciativa tem como grande objectivo chamar a atenção da população do território para o impacto, cada vez mais pronunciado dos eventos climáticos extremos que afectam diferentes partes do planeta. «Este evento tem o propósito fundamental de sensibilizar a população para a necessidade de proteger o Ambiente. É uma acção que a Cáritas procura organizar todos os anos com o intuito de promover práticas ambientais mais sustentáveis. Espero que o público se mostre interessado na mensagem que queremos transmitir e possa aderir», disse o responsável, em declarações a’O CLARIM.

Com o intuito de fazer passar a mensagem, a Cáritas vai promover uma série de actividades de cariz lúdico e pedagógico, de forma a incentivar os cidadãos a integrar práticas e conceitos de protecção ambiental no seu dia-a-dia. Durante o evento, a organização vai ainda tirar o véu ao “Programa Escritório Ecológico”, medida já adoptada por mais de um milhar de funcionários e colaboradores da Cáritas e que visa reduzir o desperdício de energia e de recursos nas operações quotidianas da instituição de solidariedade social.

Através de jogos, actividades de palco e de acções de formação propostas pela organização, os participantes podem aprender a reduzir o desperdício e a reciclar recursos. Para o efeito, a Cáritas recebeu apoio técnico e orientação por parte da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, que vai enviar ao Fai Chi Kei técnicos que irão explicar porque razão é importante reduzir e reciclar os resíduos.

A instituição liderada por Paul Pun tenciona ainda promover um inquérito com o objectivo de tomar o pulso ao conhecimento que os residentes do território têm sobre as problemáticas ambientais. O questionário visa recolher informações que possam ajudar a definir estratégias de educação e sensibilização ambiental mais direccionadas para o futuro.

