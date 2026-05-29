DIA DE ÁFRICA: TERCEIRA EDIÇÃO REALIZOU-SE NA CASA RICCI

Em Coloane, a pensar em Angola

A terceira edição do “Dia de África – Uma Festa de Alegria e Partilha” reuniu dezenas de pessoas na Casa Ricci (localizada na Praia de Cheoc Van), na tarde do passado Domingo, 24 de Maio.

Entre as 13:00 e as 20:00 horas, houve momentos de convívio e partilha, actividades para crianças e adultos, música ao vivo e foi servida comida africana.

Para além de assinalar o Dia de África e promover o convívio e a partilha entre as diferentes comunidades de língua portuguesa presentes em Macau, a iniciativa teve também como objectivo angariar fundos para uma Missão em Angola, depois de dois projectos já realizados em Cabo Verde.

Ao Canal Macau da TDM, o padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, explicou mais detalhadamente o propósito do encontro. «Para nós, [o Dia de África] não serve somente para angariar fundos [para missões de evangelização], mas para promover a comunhão de pessoas lusófonas – de África, de Portugal, do Brasil. É muito bom para podermos compartilhar juntos. Também é servida comida brasileira, de Portugal e de Macau. É um evento cultural!».

Sobre o projecto da Missão em Angola, o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa adiantou alguns detalhes: «Este ano vamos para Angola. Depois de termos ido dois anos a Cabo Verde, vamos agora para Angola, para ali iniciar uma Missão. Os nossos padres [dehonianos] já lá estão. Em Luena estaremos oitos pessoas. De Macau, vamos com uma irmã e dois irmãos [fraters]».

A Redacção