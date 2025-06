“DIA DE ÁFRICA” ASSINALADO COM CONVÍVIO NA FORTALEZA DA TAIPA

Paróquia do Carmo angariou fundos para missão a Cabo Verde

Música, convívio e gastronomia. A paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, comemorou o Dia de África, no último Domingo, com uma iniciativa de angariação de fundos para a missão juvenil que irá levar sete jovens de Macau a Cabo Verde. Encabeçada pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, a deslocação ao arquipélago da Morabeza tem lugar na primeira quinzena de Julho.

Mais de cinquenta pessoas participaram nas comemorações locais do Dia de África, cuja organização esteve a cargo da pastoral de língua portuguesa da paróquia de Nossa Senhora do Carmo.

As comemorações, que decorreram na Fortaleza da Taipa – estrutura que serve actualmente de sede à Associação dos Escoteiros de Macau –, tiveram como principal objectivo angariar recursos financeiros para a missão que pelo segundo ano consecutivo vai levar um grupo de jovens de Macau à ilha cabo-verdiana de Santo Antão.

A data foi assinalada com um convívio em que não faltou música e iguarias de vários países africanos de expressão portuguesa. A iniciativa atraiu paroquianos e crianças da Catequese da igreja de Nossa Senhora do Carmo, mas também escuteiros e dirigentes do GELMac, o movimento escutista católico da RAEM.

«É o segundo ano em que um grupo de jovens da paróquia do Carmo se desloca a Cabo Verde em missão. Desta vez, penso que são oito os participantes: o padre Eduardo e sete jovens. Neste grupo de jovens está, inclusivamente, uma das nossas escuteiras, a Beatriz Vicente, que é de Cabo Verde e que vai participar nesta missão», explicou Nélson António, chefe de agrupamento do GELMac, em declarações a’O CLARIM. «Alguns dos nossos dirigentes integram o grupo que está a preparar as várias actividades de angariação de fundos para a missão juvenil. Temos ajudado o grupo em várias iniciativas e promovêmo-las junto dos nossos escuteiros, para que eles se possam associar a estas acções para angariação de fundos; foi o que aconteceu no Domingo», referiu ainda.

A segunda edição da Missão Juvenil a Cabo Verde decorre entre 1 e 16 de Julho; tem como objectivo dar continuidade ao trabalho desenvolvido no Verão de 2024, durante a primeira das deslocações à paróquia de Porto Novo, em Santo Antão.

Do grupo de jovens que se desloca ao arquipélago da Morabeza – cinco da paróquia do Carmo e os restantes dois da paróquia da Sé Catedral – apenas um repete a experiência.

A missão permite que se vá ao encontro de terceiros e que se compreenda melhor a realidade em que vivem. Desde a primeira hora que vem contando com o apoio da comunidade católica lusófona da paróquia do Carmo. «A Paróquia convidou os paroquianos para participarem nas celebrações do Dia de África, mas o convite foi extensivo a todas as pessoas das várias comunidades – africanas ou não – para que participassem. A nossa comunidade respondeu afirmativamente, tanto no ano passado como este ano», disse Nélson António.

Marco Carvalho