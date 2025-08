DEVIDO À INSTALAÇÃO DE NOVO ÓRGÃO DE TUBOS

Sé Catedral fecha as portas até Outubro

A Catedral da Natividade de Nossa Senhora vai dispor, a partir de meados de Outubro, de um novo órgão de tubos. O instrumento, projectado e concebido pela empresa canadiana Casavant Frères, começará a ser instalado na Sé Catedral a partir de 15 de Agosto, mas a igreja-sede da diocese de Macau já está desde segunda-feira de portas fechadas.

Durante as próximas semanas, o espaço vai ser palco de uma intervenção preliminar, com o objectivo de preparar a instalação do novo órgão de tubos, um aparelho eléctrico-pneumático de grandes dimensões e de extrema complexidade técnica. Para garantir o bom andamento das obras de instalação e a segurança dos fiéis, as missas e demais serviços litúrgicos agendados para a Sé Catedral foram, na passada segunda-feira, transferidos para a igreja de São Domingos, onde se devem manter até à conclusão da empreitada.

A paróquia da Sé Catedral estima que os trabalhos de instalação do instrumento só devam estar concluídos no Outono. Assim, a igreja deverá voltar a acolher a celebração da Eucaristia e de outras cerimónias litúrgicas em meados de Outubro, mas só em Dezembro deverá reabrir plenamente ao público, de acordo com uma breve nota de Imprensa, publicada no final da passada semana.

Durante o período em que a igreja de São Domingos vai operar como “Sé-substituta”, os horários das missas e dos restantes serviços litúrgicos mantêm-se inalterados, explica a Paróquia no mesmo comunicado.

O projecto de instalar um órgão de tubos na Sé Catedral é antigo. A intenção foi anunciada em 2018, mas acabaria por ser adiada para 2019, devido a problemas logísticos e estruturais. O início da pandemia de Covid-19, em 2020, e as respectivas medidas de prevenção e combate ao vírus, levaram os responsáveis a adiar novamente a empreitada por cinco anos.

Para além de obrigar à transferência dos serviços eucarísticos e litúrgicos para a igreja de São Domingos, a empreitada levou a Associação Católica Cultural de Macau a reajustar a peregrinação pelas Relíquias Sagradas de Macau. Desde segunda-feira, a iniciativa – desde meados de Junho incentiva visitas a quatro igrejas do território e dá a conhecer aos peregrinos relíquias de santos como São Francisco Xavier, São Lourenço e Santo André Kim, entre outros – está reduzida a apenas três pontos de paragem. Para poderem concluir a peregrinação e garantir gratuitamente o livro “Peregrinos da Esperança: As Vidas de Cem Santos”, os visitantes têm agora apenas de visitar as igrejas de São Lourenço, de Santo António e do Seminário de São José, e estampar o Passaporte de Peregrino associado à iniciativa.

Marco Carvalho