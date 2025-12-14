DESTINADOS A CRIANÇAS DE MACAU, TIMOR-LESTE, BANGLADESH E CAZAQUISTÃO

Cáritas vai oferecer presentes de Natal aos mais desfavorecidos

É uma tradição com mais de vinte anos. A Cáritas de Macau quer fazer chegar a alegria do Natal a mais de mil e 500 crianças desfavorecidas. A iniciativa tem por alvo crianças locais, mas também de Timor-Leste, Bangladesh e Cazaquistão.

Para o efeito, a Cáritas procura padrinhos e madrinhas solidários, que ajudem a concretizar os desejos de Natal das crianças mais carenciadas de Macau e das referidas nações asiáticas.

A instituição de solidariedade social de matriz católica lançou novamente a campanha “Alegria para as Crianças no Natal”, que tem como grande objectivo angariar donativos que tornem possível a aquisição e oferta de prendas a mais de mil e 500 crianças, tanto em Macau como fora do território. Mais de metade dos apoios destinam-se às crianças da RAEM. «Esta campanha tem por base um apelo simples: sensibilizar as pessoas para que ofereçam duzentas patacas para a aquisição de uma prenda de Natal. Esperamos poder receber donativos suficientes para adquirir presentes para oitocentas crianças de Macau», explicou Paul Pun, em declarações a’O CLARIM.

«Estamos ainda a recolher donativos para 750 outros presentes, que vão ser oferecidos a 250 crianças de Timor-Leste; 250 crianças do Bangladesh; e a 250 crianças do Cazaquistão», acrescentou o secretário-geral da Cáritas de Macau.

O montante vai também ser utilizado para comprar material escolar. Caso a campanha seja bem-sucedida e os donativos superem a meta definida pela instituição, a Cáritas tenciona ainda complementar o apoio atribuído às crianças locais com a oferta de cabazes alimentares às famílias dos menores abrangidos por esta acção.

«Não estão abrangidas apenas as crianças que se encontram sob a nossa supervisão, mas também crianças em situação de carência que são acompanhadas por outras instituições de apoio à infância», sublinhou Paul Pun, especificando que «as crianças vão receber diferentes tipos de brinquedos ou material escolar, consoante a idade».

Segundo o dirigente, as ofertas irão ser entregues às crianças de Macau antes do Natal. No caso específico de Timor-Leste, do Bangladesh e do Cazaquistão, os montantes serão canalizados para instituições no terreno, a quem caberá comprar e distribuir os presentes de Natal.

A campanha “Alegria para as Crianças no Natal” é apenas uma das muitas iniciativas natalícias que a Cáritas promove durante o mês de Dezembro. Nas duas próximas semanas, o nascimento de Jesus Cristo será celebrado com companheirismo, partilha e solidariedade em todas as valências ao cuidado da instituição. «Temos muitas actividades este mês. Tantas que eu, pessoalmente, não consigo marcar presença em todas. Temos acções direccionadas para as famílias e para os utentes dos nossos lares de idosos. Temos um jantar de Natal no Asilo de Betânia e outro no Lar São Luís Gonzaga, por exemplo. No total, creio que a Cáritas organiza mais de trinta festas de Natal. Posso ir a algumas, mas não a todas!», rematou Paul Pun.

M.C.