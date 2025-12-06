DESTINADO A ESTUDANTES E JOVENS CRIADORES

Concurso elege Hino em Português do Jubileu Diocesano

“De Macau para o Mundo: 450 Anos de Missão e de Misericórdia”. Este é o tema do concurso que vai seleccionar o hino em língua portuguesa das comemorações do Jubileu Diocesano, que se assinala em 2026. As inscrições estão abertas até segunda-feira, sendo que os temas candidatos deverão ser entregues até 22 de Dezembro.

A pastoral de língua portuguesa da Sé Catedral quer assinalar o início das celebrações dos 450 anos da diocese de Macau – mais antiga sede episcopal do Extremo Oriente – com um “projecto especial”, estando a promover um concurso para a criação de um hino original, em Português, que possa destacar a relevância da Diocese na disseminação do Evangelho, não apenas na China mas também nas restantes nações da Ásia Oriental.

Os responsáveis pela gestão dos Assuntos Pastorais da comunidade católica de língua portuguesa deixam um apelo “aos músicos, aos poetas, aos cantores e aos sonhadores” para que se associem à iniciativa. O convite é endereçado a jovens com idades compreendidas entre os catorze e os 25 anos, com o objectivo de comporem um tema original capaz de “expressar a mesma fé que construiu a nossa comunidade durante quatro séculos e meio”.

«2026 é o Ano Jubilar da Diocese de Macau e vamos começar a preparar algumas actividades. No âmbito da celebração dos 450 anos da Diocese, abrimos um concurso para a composição de um hino em língua portuguesa. Já temos um hino em língua chinesa», referiu o padre Daniel Ribeiro, SCJ, ao nosso jornal.

Os interessados deverão inscrever-se através do endereço de correio electrónico comunidadeportuguesasemacau@gmail.com, até à próxima segunda-feira, 8 de Dezembro, dia em que a Igreja universal comemora a Solenidade da Imaculada Conceição. Para as 15:00 horas do mesmo dia está prevista uma acção de formação preparatória em que serão explicados aos participantes os objectivos da iniciativa e os contornos do concurso.

Mais clássicas ou de inspiração mais contemporânea, as canções candidatas poderão ser apresentadas em qualquer estilo, desde que tenham como ponto de partida o tema “De Macau para o Mundo: 450 Anos de Missão e de Misericórdia”. Os trabalhos terão que ser submetidos até 22 de Dezembro, para que o novo hino possa ser apresentado a partir de 23 de Janeiro do próximo ano nas celebrações oficiais do 450.º aniversário da Diocese de Macau.

Vão ser distinguidos a melhor letra e o melhor trabalho de composição, com um prémio pecuniário no valor de mil patacas. Um galardão com valor idêntico será atribuído ao vocalista e ao instrumentista que derem forma ao tema.

Na Primavera, a Cúria Diocesana incumbiu o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman de organizar os concursos que definiram o hino oficial e o logotipo das comemorações. As propostas candidatas foram alvo de um processo de pré-selecção, conduzido por um júri constituído por cinco sacerdotes e músicos responsáveis pela animação eucarística nas diferentes paróquias de Macau.

M.C.