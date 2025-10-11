DESLOCAÇÃO PAUTOU O ARRANQUE EFECTIVO DO PROCESSO DE BEATIFICAÇÃO E CANONIZAÇÃO DO PADRE GAETANO NICOSIA

Padre Gabriel Cruz instou jovens a seguir o Caminho da Santidade

O padre Gabriel Cruz, SDB, secretário do Postulador Geral das Causas dos Santos da Família Salesiana, esteve em Macau no final da passada semana. A deslocação do missionário mexicano ao território pautou o arranque efectivo do Processo de Beatificação e Canonização do Padre Gaetano Nicosia.

Antigo Delegado Inspectorial da Congregação Salesiana no Paquistão, o padre Gabriel Cruz, SDB, deslocou-se a Macau na companhia do padre Lanfranco Fedrigotti, SDM, antigo Superior da Província Chinesa dos Salesianos de D. Bosco. Para além de ter recolhido depoimentos e mantido encontros com os responsáveis pela missão salesiana em Macau, o sacerdote esteve também reunido com os alunos que frequentam o Ensino Secundário no Instituto Salesiano. O vice-postulador da Causa de Beatificação do padre Gaetano Nicosia presidiu à assembleia matinal que habitualmente antecede o início das aulas na casa-mãe dos salesianos na China e exortou os jovens alunos a seguirem o exemplo de santidade do missionário italiano, que se notabilizou pelo cuidado aos leprosos.

Na mesma ocasião, o padre Gabriel abordou os desafios da missão de que foi incumbido pela Sociedade de São Francisco de Sales e que envolve a investigação e a revisão de processos de beatificação e canonização; lembrou que entre os membros da comunidade salesiana que foram beatificados ou canonizados estão vários jovens com idade inferior a 29 anos. Evocando os exemplos de São Domingos Sávio, Laura Vicuña e Zeferino Namuncurá, incentivou os estudantes do Instituto Salesiano a procurarem imitar o exemplo de santidade destes e de outros jovens, que por via da fé alcançaram o caminho dos altares.

Depois de Macau, o padre Gabriel permaneceu alguns dias em Hong Kong, onde o padre Gaetano Nicosia faleceu em Novembro de 2017. Na região vizinha, recolheu novos testemunhos e esteve reunido com os jovens postulantes que estudam na Casa de Formação Salesiana de Hong Kong. A estes candidatos ao Sacerdócio, explicou que o gabinete do Postulador Geral para as Causas dos Santos da Família Salesiana, cargo ocupado pelo padre Pierluigi Cameroni, SDB, gere actualmente 180 processos envolvendo Servos de Deus ou Veneráveis. Destes, 46 tinham menos de 29 anos de idade quando faleceram.

O missionário sublinhou que a Família Salesiana se prepara para celebrar mais uma santa. A irmã Maria Troncatti, religiosa professa das Filhas de Maria Auxiliadora, vai ser canonizada pelo Papa Leão XIV no próximo dia 19 de Outubro, na Praça de São Pedro do Vaticano.

Marco Carvalho