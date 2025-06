DEPOIS DOS SANTOS JOÃO BAPTISTA E JOSEMARÍA ESCRIVÁ

Igreja celebra corações de Jesus e Maria

A diocese de Macau celebra hoje a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e, amanhã, a memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria. Entretanto, já esta semana, os fiéis celebraram a Solenidade do Nascimento de São João Baptista e a memória litúrgica de São Josemaría Escrivá. Para Domingo está agendada a celebração da Solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo.

A Igreja universal celebra amanhã, 28 de Junho, a memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria e, no Domingo, a Solenidade dos Santos Pedro e Paulo, Apóstolos (ver Liturgia na página 8) As missas serão celebradas no habitual horário de fim-de-semana.

Já esta semana, a Igreja em Macau celebrou, na passada terça-feira, a Solenidade do Nascimento de São João Baptista, santo padroeiro da cidade, e a memória litúrgica de São Josemaría Escrivá (assinalada ontem, 26 de Junho). Hoje é celebrada a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.

Segundo a página electrónica da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), “na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a liturgia convida-nos a contemplar e a celebrar a bondade, a ternura e a misericórdia de Deus pelos homens – por todos os homens, sem excepção. (…) Deus é o ‘Pastor bom’ que, com amor infinito e dedicação total, cuida do seu rebanho”.

No que respeita à memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria, a mesma página electrónica refere: “a devoção ao Imaculado Coração de Maria é conhecida desde o Século XVII, juntamente com a devoção ao Coração de Jesus. Depois das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, teve grande incremento. Os dois Corações, de Jesus e de Maria, são inseparáveis: onde está Um também está o Outro. Jesus é o Redentor da Humanidade e Maria, a Mãe do Redentor. No dia 13 de Outubro de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII, correspondendo ao desejo da Senhora manifestado em Fátima, consagrou o mundo ao seu Imaculado Coração”.

J.M.E.